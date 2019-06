Infezioni sessuali | un milione di nuovi casi al giorno Quali sono e come difendersi

dilei

(Di venerdì 7 giugno 2019) La fascia di età più colpita è quella tra i 15 e i 49 anni e i numerimolto alti, con più di undiogni. Si tratta del quadro, oggettivamente negativo, dellenel mondo. I dati in merito,stati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e riguardano in particolare quattro tipologie di: clamidia, sifilide, gonorrea e tricomoniasi. I numeri relativi allenel mondostati riportati e commentati sulle pagine del bollettino ufficiale dell’OMS, mettendo in primo piano una prevalenza deidi clamidia (dati dell’anno 2016). Il rapporto in questione non ha però preso in considerazione le stime relative ad HIV e papilloma virus. Secondo gli esperti, il quadro appena descritto è a dir poco allarmante e pone in evidenza la necessità di garantire a tutti, l’accesso ai ...

