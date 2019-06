Motori – Hyundai Nuova Kona Hybrid è già sul mercaro PREZZO e FOTO

Motori – Salute in auto : i veicoli Hyundai sono in grado di purificare l’abitacolo prima che i passeggeri salgano a bordo : Il sistema di Hyundai, grazie ai sensori laser per il rilevamento di polveri sottili, monitora e migliora la qualità dell’aria nell’abitacolo Hyundai Motor Group ha sviluppato il sistema “Smart Air Purification”, che monitora la qualità dell’aria nell’abitacolo per gestirne il filtraggio in maniera autonoma. L’innovazione si basa sul precedente sistema di purificazione dell’aria del Gruppo, completandolo con il controllo ...