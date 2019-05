Nuovo allenatore Juventus | Guelpa conferma | “Lunedì novità importanti”

Antonio Conte Nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

Guardiola Nuovo allenatore della Juventus?/ Pochettino manda sms d'amore al City : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Pochettino, intanto, manda messaggi d'amore al Manchester City: le sue parole

Antonio Conte - Nuovo allenatore Inter : ufficiale/ "Ecco cosa chiedo alla mia squadra" : Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter: ufficiale. Curva Nord protesta con un comunicato, il tecnico detta la linea: "Ecco cosa chiedo alla mia squadra".

Nuovo allenatore Milan - ultime notizie : il punto a fine maggio 2019 : Nuovo allenatore Milan, ultime notizie: il punto a fine maggio 2019 La stagione 2018/19 della Serie A si è conclusa da neanche una settimana. Il campionato ha definitivamente chiuso il sipario, così per un Nuovo atto siamo costretti ad aspettare il mese di Agosto. Un finale certamente da cardiopalma quello che si è rivelato, come da un po’ di anni a questa parte non accadeva in Italia. I verdetti – dolci o crudeli – sono ...

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Antonio Conte Nuovo allenatore dell’Inter : “Finalmente si ricomincia” : Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter: “Finalmente si ricomincia” L’atteso annuncio è arrivato in mattinata: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico di Lecce è stato presentato dal presidente Steven Zhang attraverso un video diffuso sui social e ha firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro netti all’anno. I nerazzurri ripartono dunque da un tecnico vincente, che in Serie A alla ...

Conte Nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

SARRI Nuovo allenatore JUVENTUS?/ La Signora si gioca la carta Emerson Palmieri : SARRI sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? La Vecchia Signora starebbe pensando di giocarsi la carta Emerson Palmieri: i dettagli

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ Le tante similitudini con l'operazione Cr7 : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? tante le similitudini con l'operazione riguardante Cristiano Ronaldo di un anno fa

Inter - è ufficiale : Antonio Conte è il Nuovo allenatore : L'ufficialità è arrivata verso le 6:00 di stamattina attraverso un Tweet: Antonio Conte sarà allenatore dell'Inter per le prossime tre stagioni, con un ingaggio di nove milioni annui. L'annuncio accompagnato da una immagine in primo piano del tecnico salentino e l'hashtag #WelcomeAntonio Antonio Conte in nerazzurro I tifosi nerazzurri hanno potuto godere di una insolita sveglia, stamattina: la società di Corso Vittorio Emanuele a Milano ha ...

Inter - Antonio Conte è il Nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Pretenderò rispetto per ritornare grandi» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...

Antonio Conte all'Inter - ufficiale/ Il Nuovo allenatore : "Ecco perché questa scelta" : Antonio Conte all'Inter, è ufficiale. Il nuovo allenatore: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta". I dettagli

Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell'Inter : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, che lo saluta così: «#WelcomeAntonio!». Dopo mesi di voci e accostamenti con varie squadre di Serie A, l’ex commissario tecnico ha scelto la Milano nerazzurra per ripartire dopo il divorzio dal Chelsea. A lui toccherà riportare in alto il club presieduto da Suning, all’asciutto di trofei dal maggio 2011, quando la parentesi in panchina di Leonardo si concluse con il successo per 3-1 sul Palermo in ...

Inter - UFFICIALE - Conte Nuovo allenatore : “Un club che non è da tutti - ora tocca a me” -VIDEO- : Conte UFFICIALE- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra già in primissima mattinata. Un annuncio legato sicuramente al fuso orario con la Cina, un modo per permettere ai tifosi orientali di assistere in pieno giorno all’ufficialità del nuovo tecnico nerazzurro. Poche parole, ma tanta carica e adrenalina, Conte ha così ammesso: “Ho […] L'articolo Inter, UFFICIALE, Conte nuovo ...