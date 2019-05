Everest Day | la celebrazione della vetta più alta al mondo | tra polemiche e preoccupazioni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Oggi si celebra l’Day, ma i festeggiamenti sono abbastanza lontani dall’occasione, infatti si moltiplicano gli allarmi per le condizioni selvagge in cui ormai si svolge la scalata alla montagna piùal. Il tetto deldeclinato ad un circo adquota, invaso di persone inesperte che spingono per trovare il posto giusto per farsi un selfie. Il numero eccessivo di scalatori, improvvisati e non, e la ristretta finestra di tempo buono per la scalata ha costretto moltissimi a tentare l’ascesa alla cima tutti insieme, cosa che fatto registrare nell’ultima settimana ingorghi e malori adquota. In undici finora hanno perso la vita, dopo aver aspettato ore in coda per raggiungere laa 8.848 metri, una sosta nella “zonamorte” – oltre gli 8 mila metri – che fa consumare le scorte di ossigeno e debilita pesantemente il ...