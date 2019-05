Violento terremoto in Peru' | ultimi aggiornamenti

inmeteo

(Di domenica 26 maggio 2019) Come vi abbiamo raccontato in vari articoli oggi, un violentissimoha colpito il Perù. Il sisma, magnitudo 8, ha avuto epicentro nell'area della Foresta Amazzonica, nel Perù...

meteo_real : Gli ultimi aggiornamenti sul bilancio del terremoto Confermata per ora una vittima ?? - InMeteo : NEWS: Violento terremoto in Perù: ultimi aggiornamenti - Mosange : RT @NotizieIN: Violento Terremoto in Perù, il più forte al mondo quest’anno -