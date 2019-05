VIDEO Mattia Binotto arrabbiato | “La Ferrari non può commettere errori come quelli di

VIDEO Mattia Binotto : “Charles Leclerc diventerà un pilota competo - deve fare esperienza” : La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charles Leclerc ha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principal Mattia Binotto ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: “Charles Leclerc deve fare ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Monaco 2019 : “La Mercedes è avanti ma non crediamo ancora al Mondiale” : La prima giornata di prove libere del GP di Monaco è andata in archivio e la Mercedes ha dato una nuova dimostrazione di forza, monopolizzando le prime due posizioni con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari ha concluso in terza piazza le PL2 con Sebastian Vettel, evidenziando le solite criticità sulle gomme. Il vantaggio delle Frecce d’Argento è evidente e lo ha ammesso anche il Team Principal Mattia Binotto ai microfoni di Sky ...

VIDEO Mattia Binotto : “Modifiche anticipate? La Ferrari deve recuperare punti ma non è un all-in” : Mattia Binotto ha analizzato la situazione della Ferrari al termine delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il team principal della Ferrari si è soffermato sulle tante novità portate a Barcellona ma a suo dire non è un all-in, l’obiettivo è quello di sviluppare la macchina gradualmente e di recuperare dei punti in questo appuntamento dopo aver assistito da lontano alle quattro doppiette delle Mercedes. Di ...

Mattia De Sciglio - VIDEO scherzo Iene/ Dopo la Champions perde il gatto : star social : Mattia De Sciglio vittima dello scherzo de Le Iene. Dopo la delusione in Champions, il difensore della Juventus perde anche il suo gatto.

Le Iene Show 2019 lo scherzo a Mattia De Sciglio - persa la Champions perso il gatto (VIDEO) : Le Iene Show 2019 lo scherzo a Mattia De Sciglio: perde il gatto dopo la Champions League (video) Toglietemi tutto ma non il mio gatto! Questo il motto di Mattia De Sciglio terzino della Juventus vittima di un perfido scherzo della Iena Sebastian Gazzarrin. Uno scherzo realizzato proprio dopo la sconfitta della Juventus contro l’Ajax e l’uscita dalla Champions. Con la complicità della fidanzata, allo stadio per vedere la partita, Le ...

VIDEO Mattia Binotto : “Ci sentiamo in lotta per il Mondiale. Lo spirito in Ferrari è buono” : La Ferrari torna a casa da Baku col terzo posto di Sebastian Vettel e la quinta piazza di Charles Leclerc, un risultato molto deludente considerando le premesse alla vigilia del GP Azerbaijan 2019. La quarta tappa del Mondiale F1 non ha sorriso al Cavallino Rampante che ha assistito impotente alla quarta doppietta consecutiva delle Mercedes. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Cina 2019 : “Ogni gara i valori cambiano. Qui la Mercedes è stata superiore - a Baku sarà diverso” : Non è stata la gara che ci si aspettava dalla Ferrari, quella in Cina, terzo round del Mondiale di Formula Uno. La terza doppietta consecutiva della Mercedes, una statistica che riporta alla mente i trionfi della Williams del ’92, non è una buona notizia e il primo podio stagionale del tedesco Sebastian Vettel non può mitigare la delusione. Una corsa che ha vissuto sul trionfo delle Frecce d’Argento e anche sulla gestione interna dei ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Cina F1 2019 : “Individuato e isolato il problema avuto in Bahrein - tornati a una vecchia centralina” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è tornato a parlare dei problemi riscontrati dalla Ferrari al Sakhir e si è soffermato sulla sostituzione delle centraline in vista del GP di Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1: “Quanto successo in Bahrein non ci era mai capitato prima, è il problema di qualità di una centralina e lo abbiamo individuato e isolato. In Cina siamo tornati su una specifica precedente che ci garantisce più ...