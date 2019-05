Raoul Bova apre una masseria in Puglia - : Fonte foto: InstagramRaoul Bova apre una masseria in Puglia 1Sezione: Spettacoli Novella Toloni L’attore romano ha ufficialmente aperto le porte della sua masseria in Puglia, a Fasano, un luogo storico riportato agli antichi splendori e pronto ad accogliere ospiti e turisti. Persone: Raoul Bova

Rocio Munoz Morales : le nozze con Raoul Bova e Un passo dal cielo 5 : Rocio Munoz Morales parla del matrimonio con Raoul Bova: “Mai dire mai” Rocio Munoz Morales e Raoul Bova formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. I due attori, conosciutisi sul set di Immaturi-Il Viaggio, stanno insieme da diversi anni ormai e hanno due figlie Luna, di quasi 4 anni, e Alma, nata appena sei mesi fa. A quando le nozze? Intervistata dal settimanale Vero, Rocio Munoz Morales ha dichiarato: ...

Anche Raoul Bova tra i cortometraggi del Sezze Film Festival : Si svolgerà Sabato 4 Maggio 2019 a Sezze, in provincia di Latina, la prima edizione del Sezze Film Festival, dedicato ai cortometraggi e a tema libero. Fortemente voluto dai direttori artistici Stefano Madonna e Alfonso Chiarenza, che si occupano di produzione cinematografica e televisiva, il Festival prenderà il via alle ore 14.00 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, dove verranno proiettati i cortometraggi finalisti: Le avventure ...

Tutte le strade portano a Roma : cast - trama e curiosità del film con Sarah Jessica Parker e Raoul Bova : Su Canale 5, giovedì 18 aprile a partire dalle 21.10, va in onda Tutte le strade portano a Roma, film del 2016 con Raoul Bova e la star di Sex and the city Sarah Jessica Parker. La regia è firmata da Ella Lemhagen e la pellicola conta tra i suoi interpreti anche Paz Vega, Nadir Caselli e la giovanissima inglese Rosie Day, che nel film interpreta la figlia adolescente della Parker. LEGGI: Catania, squilli di cellulare a teatro: Raoul Bova non ...

Raoul Bova : "Così sono diventato Giorgio Armani" : Raoul Bova sarà Giorgio Armani nella fiction ' Made in Italy ', la prima serie tv che racconterà la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda prossimamente su Canale 5. ...

Raoul Bova racconta il nuoto italiano in un film : “con la storia di Bortuzzo” : Raoul Bova porta sullo schermo il nuoto italiano: l’attore vuole raccontare quattro grandi campioni, senza tralasciare importanti fatti di cronaca come l’incidente di Bortuzzo Sono passati circa due mesi dal terribile incidente di Manuel Bortuzzo. La giovane promessa del nuoto azzurro è stato sparato, sembra per errore, da alcuni ragazzi scappati in scooter, che lo avrebbero scambiato per un altro ragazzo col quale avevano ...

Nuoto - Raoul Bova al lavoro per un film che racconterà la storia dei grandi campioni italiani. Coinvolti anche Rosolino e Bortuzzo : Cinema e sport rappresentano da sempre un’interessante combinazione, capace di portare sul grande schermo autentici capolavori. L’ultima notizia, annunciata nella giornata di ieri nella prima giornata degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, riguarda un intrigante progetto che coinvolge il celebre attore Raoul Bova e che avrà come protagonista la disciplina più amata e praticata in gioventù dall’affascinante stella ...

In Made in Italy i grandi stilisti italiani prenderanno vita con Stefania Rocca - Claudia Pandolfi e Raoul Bova : Made in Italy sarà una delle fiction che riempirà i palinsesti autunnali di Canale 5 con le sue prime quattro serate di cui è composta la prima stagione. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del nuovo show tra l'inizio delle riprese in quel di Milano e la rivelazione che sarà proprio Raoul Bova a vestire i panni di un grande della moda italiana ovvero Giorgio Armani. Adesso è Tv Sorrisi e Canzoni a tornare su Made in Italy svelando anche ...

L'amore governa, sostiene Rocío Muñoz Morales: 30 anni, nata a Madrid. Attrice, modella, conduttrice, dal 2012 è compagna di Raoul Bova, 17 anni in più. Oggi insieme hanno due bambine: Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso novembre. I primi tempi, quando lui era ...

Rocio Morales rivela il tenero gesto di Raoul Bova : “Quella volta mi riempì il camerino di rose” : Ospite di Mara Venier a 'Domenica In' la modella spagnola ha parlato del legame con il compagno, non escludendo la...

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sposi? "Perché no. Forse lo faremo all'improvviso" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rocío Muñoz Morales racconta la sua vita di mamma di Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso 1° novembre, ma anche della sua carriera tv e delle possibili nozze con Raoul Bova. "Se io e Raoul e ci sposiamo? Perché no. Sì, mi piacerebbe, ma noi siamo moderni" risponde Rocìo, che per testimoniare l'anticonformismo della coppia formata con l'attore, da cui ha avuto due figlie, racconta un aneddoto legato al ...

Rocio Munoz Morales piange a Domenica In : il retroscena su Raoul Bova : Domenica In: Rocio Munoz Morales fa una dichiarazione sul rapporto con Bova La puntata di Domenica In del 31 marzo si è aperta con l’intervista a Rocio Munoz Morales. L’attrice e modella spagnola, compagna e futura moglie di Raoul Bova con la quale ha avuto due figlie, si è raccontata a Mara Venier. Rocio Munoz Morales ha confessato che non è stata lei a volere l’amore con Raoul, ma il suo cuore: “Sono capitare cose ...