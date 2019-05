Quando l’accoglienza nuoce alla salute

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nessuna sorpresa, ma grande preoccupazione sì. Viviamo con questo stato d’animo la decisione di alcune associazioni di non partecipare più ai bandi per l’accoglienza.Medici Senza Frontiere ha iniziato a fornire assistenza ai migranti e richiedenti asilo nelle strutture italiane, circa 10 anni fa, lo ha fatto per colmare alcune delle enormi disfunzionalità e lacune nel sistema di accoglienza e con l’ambizione di promuovere miglioramenti nella cura dei migranti e richiedenti asilo. Nonostante l’aumento delle strutture rispetto al crescere degli arrivi, la qualità dei servizi è rimasta largamente inadeguata. Queste lacune venivano giustificate in nome della scarsa preparazione del sistema di fronte a un fenomeno relativamente nuovo e in seguito in nome di un numero di arrivi superiore alle capacità e risorse ...

