Basket | c’è futuro per Torino | nasce la Reale Mutua che giocherà in Serie A2 con il

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna a caccia della finale - ma c’è l’ostacolo Bamberg : Dieci anni dopo la Virtus Bologna è di nuovo a caccia di una finale europea. Scattano oggi ad Anversa le Final Four della Champions League e la V nere sfideranno i tedeschi del Bamberg nella prima semifinale. Una sfida tanto attesa dalla squadra di Djordjevic, che ha sacrificato le ultime settimane di campionato proprio per preparare questo grande evento. Infatti la Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus ...

