Baby-gang di 13 ragazzini denunciata Sono i vandali delle terme di Sciacca

Baby gang di Grottaglie - altri 4 minorenni indagati per la morte del pensionato 66enne : Sarebbero stati identificati attraverso l'analisi dei video dei pestaggi e dalle rivelazioni di altri minori coinvolti. L'accusa è di concorso in tortura con l'aggravante della crudeltà

Napoli - nella Galleria regno delle Babygang i vigili multano le coppie del tango : Diciamocelo con onestà, certe sere passare in Galleria fa venire i brividi di paura: ragazzacci, ubriachi, malintenzionati. Chi l?ha provato sa quant?è orribile...

Lecce - Baby-gang terrorizza un'associazione per persone down : denunciati in tre : Ancora baby-gang in azione nel Salento. Questa volta la notizia arriva da Nardò, una cittadina situata in provincia di Lecce, dove nelle scorse ore la Polizia di Stato ha emesso tre denunce nei confronti di altrettanti soggetti, per la precisione due 17enni e un 16enne. Questi ultimi sono accusati di danneggiamento aggravato e consumato in concorso. Secondo chi indaga, i tre ragazzini sarebbero i responsabili di una serie di atti vandalici ...

Lecce - l'Associazione persone down nel mirino di una Baby gang. Denunciati in tre : A Nardò in più occasioni danneggiata la sede e l'impianto di videosorveglianza. Dopo la denuncia, la polizia ha individuato la banda di giovanissimi

Risse e aggressioni - a Napoli è allarme Baby gang : altri due feriti : Risse, aggressioni: dopo l'accoltellamento ai baretti di Chiaia dieci giorni fa del 18enne attore Artem Tkachuk, ecco altri due episodi entrambi avvenuti la notte di giovedì. Il...

Delitto Manduria - nuovi messaggi shock nelle chat della Baby gang : "L'ho preso a bastonate" : nuovi inquietanti sviluppi nelle indagini: nei telefonini dei bulli sarebbero stati trovati anche filmati pedopornografici.

Firenze - la Baby gang fatta di rom e stranieri che terrorizza il quartiere : Pina Francone La denuncia di Fratelli d'Italia, che ha organizzato un presidio in città per riappropriarsi degli spazi perduti "Una baby gang di bulli capeggiata da rom e stranieri tiene in scacco un intero quartiere, minacciando i ragazzi e intimorendo le loro famiglie che hanno paura a denunciare. Non possiamo accettare che in una città come Firenze vengano usati metodi pseudo-mafiosi senza che l'amministrazione muova un dito". ...

Reggio Calabria - arrestata Baby gang per abusi su ragazze minorenni : Reggio Calabria, arrestata baby gang per abusi su ragazze minorenni I sei giovani, oggi maggiorenni, sono ritenuti responsabili di atti di bullismo, violenza sessuale e pornografia minorile. Tra le vittime anche una ragazzina che all’epoca dei fatti aveva meno di 13 anni Parole chiave: ...

Reggio Calabria - violenza sessuale e bullismo contro quattro ragazzine. Sgominata Baby gang : Reggio Calabria . bullismo, adescamento di minori, violenza sessuale, pornografia minorile. Vittime quattro ragazzine una delle quali all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 13 anni. Sei ragazzi ...

Abusi su minorenni - sgominata Baby gang a Reggio Calabria : La Polizia di Reggio Calabria ha eseguito nei confronti di sei minori un'ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità

Bologna - disabile derubato da Baby gang : presi 3 dei 4 respoinsabili : Si tratta di un italiano di 15 anni, incensurato, e di due 16enni con precedenti, un albanese ed un marocchino. Questi ultimi finiscono all'interno di una struttura detentiva minorile: ancora ricercato il quarto complice Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Bologna - disabile derubato da Baby gang : presi 3 dei 4 respoinsabili : Federico Garau Si tratta di un italiano di 15 anni, incensurato, e di due 16enni con precedenti, un albanese ed un marocchino. Questi ultimi finiscono all'interno di una struttura detentiva minorile: ancora ricercato il quarto complice Circondato e derubato da una baby gang a Bologna, ma durante la seconda rapina in pochi giorni riesce a fuggire ed a contattare le forze dell'ordine. Vittima un uomo di 31 anni affetto da disabilità ...

Bologna - Baby gang aggredisce disabile : 3 arresti - Sky TG24 - : Quattro minorenni avrebbero preso di mira un 31enne che ha un disagio psichico e vive in una casa famiglia. Con la scusa di offrirgli un po' di marijuana, per due volte lo avrebbero immobilizzato e ...

Bologna - Baby gang aggredisce disabile : 3 arresti - Sky TG24 - : Quattro minorenni avrebbero preso di mira un 31enne che ha un disagio psichico e vive in una casa famiglia. Con la scusa di offrirgli un po' di marijuana, per due volte lo avrebbero immobilizzato e ...