Europee | per l' Antimafia Berlusconi e altri 4 sono ' impresentabili'

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) C'è anche l'ex premier Silviotra i 5 candidati alle elezionidi domenica 26 maggio cherisultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione, perché rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattroesponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Perl'ricorda come sia imputato di più reati per corruzione in atti giudiziari. Nell'elenco discusso nella seduta di questa sera, presieduta dal pentastellato Nicola Morra, figurano per Forza Italia anche Giovanni Paolo Bernini (condannato a marzo dalla Corte di Bologna per corruzione per atti contrari a doveri di ufficio) e Salvatore Cicu, imputato per riciclaggio, con dibattimento in corso al Tribunale di Cagliari. Diversa la situazione di ...

CarloCalenda : “Un uomo che non si interessa allo Stato noi (Ateniesi) non lo consideriamo innocuo ma inutile” (cit). Sono le ulti… - pisto_gol : Il #22maggio2010 battendo il BayernMonaco per 2:0 (MIlito2) l’Inter conquistava la sua 3^ ChampionsLeague. È sta… - matteosalvinimi : #Salvini: alle Europee posso anche prendere il 30% dei voti ma non li userò per fare confusione In Italia. Nessun r… -