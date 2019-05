Allenatore Juventus | i tifosi puntano su Guardiola | le quote di Planetwin365

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Continuano a rimbalzare rumors e dichiarazioni più o meno attendibili su chi sarà a guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione. Mentre la stampa nazionale e internazionale riporta le cronache di un possibile avvicendamento di Maurizio Sarri, i bookmakers sono impegnati nel walzer dellesui favoriti, ma è dal pubblico e daiche è arrivata la risposta più forte: Pep. Per alcuni una certezza, per altri un sogno, per molti semplicemente una speranza, fatto sta che il 46% si è già espresso rispondendo alla chiamata die puntando sul tecnico spagnolo, attualmente sulla panchina del City campione d’Inghilterra. Inizialmente dato per favorito,era stato poi superato in quota da Maurizio Sarri, il quale mantiene ancora in sospeso il dialogo con il club ma che, stando alle preferenze degli utenti, si attesta solo al quarto posto, con ...

SkySport : ? #UltimOra #Guardiola ?? #ManchesterCity, #Galassi: 'Pep nostro allenatore, Guardiola alla #Juventus è una falsità,… - pisto_gol : GUARDIOLA ha dichiarato pubblicamente per 2 volte che rimane al City. SARRI NON HA mai parlato con AAgnelli e la… - mirkocalemme : Continuano a dirmi che #Guardiola, almeno per la prossima stagione, non sarà l'allenatore della #Juventus. ????? -