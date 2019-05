WWE RAW – Report | risultati e highlights ultima puntata | Mick Foley presenta il nuovo

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Clamoroso a Londra! Braun Strowman estromesso dal MITB Ladder match ecco così lotterà al suo posto : Londra si sa, è la capitale europea del wrestling WWE. Lo è da sempre visto i numerosi show anche televisivi della federazione e lo è ancora di più dopo la fondazione di NXT UK. E alla O2Arena è andata in scena una puntata di RAW pre Money in the Bank davvero elettrizzante. Il primo ad arrivare sullo stage è The Miz che dopo la sua solita propaganda contro Shane McMahon in vista del loro steel cage match, chiama sul ring Roman Reigns. A ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...

WWE RAW - report - risultati e highlights ultima puntata : Roman Reigns torna nello show rosso come “wild card” - ma per lui finisce male : puntata scoppiettante di RAW in quel di Cincinnati, città natale dell’appena “epurato” Dean Ambrose. E non poteva essere altrimenti, come ogni volta che sul ring si palesa il capo dei capi della WWE ovvero mister Vince McMahon. In men che non si dica sullo stage arrivano da Smackdown Live Roman Reigns (la sua presenza era già annunciata), il campione WWE Kofi Kingston e Daniel Bryan. Ognuno pretende qualcosa dal chairman, che ...

Il wrestling WWE sbarca su OA Sport : news - report e curiosità sui roster di RAW - Smackdown ed NXT : Amato, odiato, criticato (spesso da chi non lo conosce a fondo), idolatrato, eSportato e imitato. Il wrestling targato WWE fa parte della cultura americana da decenni ed è entrato in quella italiana (di nicchia) attorno alla metà degli anni ’80 quando, chi scrive, seguiva su Italia 1 le mitiche telecronache di Dan Peterson. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, il wrestling ha cambiato pelle dall’attitude era alla PGA era. ...

WWE Superstar Shake Up – Andrade torna a SmackDown - Samoa Joe passa a RAW : ecco tutti i nuovi cambi di roster : nuovi cambiamenti nei roster di RAW e SmackDown in seguito agli ultimi ‘colpi di coda del Superstar Shake Up: ecco le nuove aggiunte dopo i draft Sembrava essere terminato la scorsa settimana, ma il Superstar Shake Up riserva ancora qualche colpo in grado di cambiare il volto dei roster di RAW e SmackDown. Nello show rosso, come prevedibile dopo l’addio del Campione Intercontinentale Finn Balor, è arrivato il campione degli Stati Uniti ...

WWE Superstar Shake-Up : ecco tutti i nuovi arrivi nel roster di RAW! : Il WWE Superstar Shake-Up relativo al roster di RAW ha rimescolato il roster dello show rosso: ecco tutti gli arrivi da SmackDown e NXT Nella notte italiana si è svolto il WWE Superstar Shake-Up, la prima parte del rimescolamento dei roster della federazione di Stamford, utile per rinnovare storyline e rivalità, nonchè per far debuttare volti nuovi nei roster. Durante la puntata di RAW, atleti provenienti da SmackDown ed NXT e sono stati ...