VIDEO – Chelsea | Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato | sul possibile passaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Mauriziotecnico delchiarisce la sua situazione riguardo il suotrasferimento alla Juventus Il tecnico del, Maurizioha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che ilgiocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calcioche lo circondano su una fine anno alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “Penso solo alla finale. Ho ancora due anni di contratto col. Dopo la finale parlerò col club per sapere se sono soddisfatti del mio lavoro. Interesse delle italiane? Lo sapete, mi piace la Premier. Adesso dobbiamo solo pensare a vincere la finale. Sono felice di rimanere in Premier col, uno dei club più importanti al mondo. Dobbiamo ovviamente discutere e ...

