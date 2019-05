Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 21 maggio in studio Giuliano riunione martedì 21 Maggio spazio all’informazione nessuna revisione del contratto di governo meno che Quest’ultima non diventi una settimana per mettere in discussione il presidente del consiglio non le parole del vice premier Luigi Di Maio al Forum parlando dei rapporti con la lega il voto di domenica proseguito Chi è il mio grande fiducia ...

Chi è Vincent Lambert : moglie ed eutanasia - la situazione. Ultime notizie : Chi è Vincent Lambert: moglie ed eutanasia, la situazione. Ultime notizie Vincent Lambert nel 2008 aveva 31 anni. Un incidente d’auto lo rese tetraplegico e da allora l’uomo verte in uno stato vegetativo ritenuto irreversibile secondo diversi esperti medici. La moglie, a poco a poco, ha preso consapevolezza della cosa, concordando con le decisioni dei medici. I genitori, invece, si sono opposti: vicino a un movimento cattolico integralista, ...

Rinnovo Ancelotti-Napoli - Auriemma dà le Ultime Notizie : la decisione : Auriemma, sul Rinnovo contrattuale di Ancelotti Il Direttore di Radio Marte Raffaele Auriemma ha parlato nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, della situazione contrattuale di Ancelotti e della sua conferma al Napoli.Ecco quanto ha dichiarato: “L’opzione che il Napoli può far valere su Ancelotti scade il 31 maggio. Questo trend c’era anche quando l’allenatore era Sarri: vuole rinnovare, ogni anno, il contratto per ...

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale non ho ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli resta l’allarme dell’oms sulla situazione economica dell’Italia secondo l’economy che Outlook sia presentato oggi a Parigi la crescita nel nostro paese era nel 2019 dalla modesta allo 0,6% Nel 2020 prospettive negative per i conti pubblici dell’Italia secondo l’economy Outlook dell’ocse rapporto stima che il ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Niki Lauda morto a 70 anni - 21 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' morto all'età di 70 anni il tre volte campione del mondo di Formula 1, Niki Lauda, 21 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo temperature del Venezuela in Italia isaias Rodriguez si è dimesso ieri l’altro incarico ribadendo di condividere la causa del presidente Nicolas Maduro ma di non poter più proseguire nella sua missione per le troppe difficoltà soprattutto finanziari muro contro muro sul decreto sicurezza in consiglio dei ministri ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - terremoto a Bari e Barletta M 3.9 - 21 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: terremoto nella provincia di Bari e Barletta di magnitudo 3.9. Tutti i dettagli del sisma, 21 maggio 2019,

Scuola - contratto e aumento stipendi Ultime Notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Consiglio dei Ministri tra Salvini e Conte che parla di dubbi da parte di Palazzo Chigi e del Quirinale sul decreto sicurezza bis dopo tre ore di riunione l’esame del testo viene rinviato alle gambe chiede l’approvazione in una nuova riunione da tenere in settimana oggi sarò interrogato il comandante della Sea Watch 3 indagato dalla ...