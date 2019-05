Martedi 21 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv martedì 21 maggio - Come un Gatto in Tangenziale su Canale 5 : Programmi Tv di martedì 21 maggio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 La nostra terraRai 2 ore 21:20 The Voice nuova edizione (qui le squadre)Rai 3 ore 21:15 #cartabiancaCanale 5 ore 21:40 Come un Gatto in Tangenziale 1a TvRete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a TvItalia 1 ore 21:25 300: l’alba di un imperoLa7 ore 21:15 dimartedìTv8 ore 21:25 Shoot ‘Em Up – Spara o muoriNove ore 21:25 La maschera di ...

Programmi TV di stasera - martedì 21 maggio 2019. Su Rai1 «La Nostra Terra» - su Canale 5 «Come un gatto in tangenziale» : Sergio Rubini e Stefano Accorsi in La Nostra Terra Rai1, ore 21.25: La Nostra Terra – 1^Tv Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma vi rimane come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5257 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 21 maggio 2019: Dopo l’arresto di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), Franco Boschi (Peppe Zarbo) si accorge del disagio di Ciro (Vincenzo Alfieri) nei confronti di Angela (Claudia Ruffo). Il nostro Franco scoprirà la cotta del pugile per la moglie? Serena (Miriam Candurro) è parecchio infastidita dal tentativo di Filippo (Michelangelo Tommaso) di convincerla ad appoggiare l’idea ...

Meteo - le previsioni di martedì 21 maggio : Meteo, le previsioni di martedì 21 maggio Leggero miglioramento dopo il maltempo del weekend e di lunedì. Al Nord qualche piovasco su est Liguria e Friuli. Coperto al Centro con possibili rovesci pomeridiani, mentre sarà bello al Sud e sulle isole. Temperature in aumento. LE previsioni Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1956 de Il SEGRETO di martedì 21 maggio 2019: Le offese perpetrate da Antolina nei confronti di Consuelo appaiono intollerabili agli occhi di Elsa, che ordina alla rivale di tacere… Quando lei e Antolina restano sole, Elsa sviene… Prudencio rivela a Julieta che l’annullamento del loro matrimonio è ormai vicinissimo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata 723 di Una VITA di martedì 21 maggio 2019: Samuel eVITA che Blanca raggiunga Diego in strada non appena lo vede arrivare con gli operai… Diego tenta di negoziare con i militari… Flora, in un attimo di tensione, cerca di baciare Liberto… Casilda ha paura per suo marito Martin e lascia Rosina da sola a casa pur di raggiungere Acacias… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 21 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 21 maggio 2019: Steffy annuncia a Liam e Hope di volersi tirar fuori dalla loro eterna dinamica a tre: la lotta ha creato fin troppe sofferenze e i loro figli meriteranno di meglio rispetto a quanto hanno ricevuto loro, a causa della rivalità tra Brooke e Taylor. Hope comunica elettrizzata a Brooke che lei e Liam avranno la loro chance di felicità. La madre però, appresa la dinamica del tutto, ritiene ...

Oroscopo del giorno 21 maggio - 2ª metà zodiaco : martedì con Luna in Capricorno : L'Oroscopo del giorno martedì 21 maggio 2019, visto l'imminente passaggio della Luna in Capricorno, vede sotto la buona luce delle stelle tre segni in particolare. Ad avere massima fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro certamente il Capricorno, posizionato al 'Top del giorno'. Parlando ancora di periodo positivo, a non avere problemi saranno anche gli amici del Sagittario come anche quelli dei Pesci, entrambi sottoscritti con le cinque ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di martedì 21 maggio Ravenna-Modena : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : martedì 21 maggio si correrà la Ravenna-Modena, decima tappa del Giro d’Italia 2019: il gruppo, dopo il giorno di riposo, dovrà percorrere 145 km totalmente pianeggianti, non ci sarà nemmeno un metro di salita e la frazione è ovviamente rivolta ai velocisti che non si faranno scappare questa occasione. Il percorso molto semplice si snoderà interamente in Emilia-Romagna, verranno attraversate le Province di Ravenna, Bologna e ...

Ascolti tv USA martedì 15 maggio - bene il finale di New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 15 maggio Ascolti tv USA martedì 15 maggio – Serata con qualche finale di stagione e qualche conseguente rialzo nei dati degli Ascolti dei principali programmi televisivi americani. In particolare il finale della prima stagione di New Amsterdam conquista 5,5 milioni e 0.9 di rating alle 10 pm su NBC, in apertura di serata sulla stessa rete The Village, il cui futuro è ancora in bilico (ma la cancellazione sembra ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Ascolti tv martedì 14 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Sei mai stata sulla Luna? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Pelè ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Colorado ha registrato un ...