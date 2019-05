In piazza per il futuro | venerdì 24 maggio nuove manifestazioni di

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva Zanicchi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Bologna - scontri in piazza Maggiore : proteste per il comizio di Forza Nuova | Le foto : Fermato un contestatore. Una ventina di militanti di Forza Nuova si sonoradunati in piazza Galvani, in attesa dell'arrivo del loroleader. I Forzanovisti sono arrivati intonando"Boia chi molla" e sventolando bandiere dell'Italia e delmovimento di estrema destra

Bologna - scontri in piazza durante protesta per comizio di Forza Nuova : cariche e idranti : Tensione nel pomeriggio di lunedì a Bologna nel corso della manifestazione di protesta contro il comizio di Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra Forza Nuova in programma oggi. Quando manifestanti hanno provato a Forzare il blocco formato dalle forze dell'ordine è partita un carica.Continua a leggere

Roma : studenti in Campidoglio per ‘Musica in piazza’ : Roma – Sara’ l’Inno di Mameli ad aprire il concerto che domani, 21 maggio, riunira’ in Piazza del Campidoglio studenti e istituzioni. Il Campidoglio infatti mettera’ a disposizione la sua piazza per ospitare il concerto-evento ‘Il maestro e gli allievi’, organizzato da Roma Capitale, Anp Lazio e Accademia Nazionale di Danza. Il liceo scientifico ‘Newton’, assieme ad alcune scuole primarie e ...

Armando Spataro con i pm di Agrigento : "Se necessario - in piazza per difenderli" : Armando Spataro è pronto a scendere in piazza a difesa dei magistrati di Agrigento che ieri hanno sbloccato la vicenda Sea Watch decidendo il sequestro della nave e il trasbordo a terra dei migranti. L’ex procuratore capo di Torino prende posizione proprio mentre Matteo Salvini accusa Luigi Patronaggio, procuratore agrigentino, per aver agito senza informare e senza la sua autorizzazione, minacciando di denunciarlo per ...

Bologna - la festa islamica ospitata dalla parrocchia perché in piazza piove : Una storia di integrazione al quartiere Barca, periferia della città: la cerimonia per l'interruzione del digiuno doveva svolgersi in piazza. Poi il cambio di programma

Caso Prati - Eliana spiazza : 'Sono vittima - ho avuto un fidanzato fantasma per 10 anni' : Il comunicato stampa che Mediaset ha diramato nella giornata di oggi sta facendo molto discutere. A tre giorni da una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, la produzione ha deciso di dare un'importante anticipazione di quello che succederà in studio mercoledì 22 maggio. Eliana Michelazzo ha deciso di raccontare la sua verità sul Caso di Pamela Prati ed ha cominciato a farlo rilasciando delle dichiarazioni scioccanti su Mark Caltagirone e sulla ...

Salvini a Papa Francesco : “Bisogna fare - non parlare. I morti in mare sono diminuiti”. Fischi dalla piazza per Bergoglio : Prima la citazione di De Gasperi, secondo cui “un politico deve fare, non parlare”. Poi l’attacco diretto a Papa Francesco: “Anche a sua Santità, che oggi ha detto che bisogna ridurre i morti in mare. Bene, noi li abbiamo ridotti”. Da piazza del Duomo, dove Matteo Salvini ha chiuso la manifestazione in vista delle Europee del 26 maggio, appena è stato nominato Bergoglio si sono levati i Fischi. ...

La piazza di Milano per Salvini e i sovranisti : “Con la Lega per cambiare l’Europa (o uscirne)”. Videoracconto della giornata : Salvini e la Lega chiamano a raccolta tutti i loro militanti in vista delle elezioni Europee. Dal palco di Milano, in una piazza Duomo non così gremita come si aspettava il leader del Carroccio, vengono scanditi slogan contro l’Europa e a favore del federalismo, manovra sempre cara ai leghisti del nord Italia. Fra chi viene dalla Sicilia e dice di ispirarsi all’amministrazione di Milano e chi dalle regioni storicamente più care alla ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Aborto : femministe contestano la “Marcia per la Vita” ‘limonando’ in piazza della Repubblica : “Sulle nostre vite decidiamo noi!“: le donne di Non Una di Meno contestano la ‘Marcia per la Vita‘ ‘limonando’. Si sono trovate in piazza della Repubblica poco prima dell’inizio della manifestazione del popolo pro-life e hanno iniziato a baciarsi, annunciando poi la loro partecipazione al Pride di Roma che si terrà l’8 giugno. “Oggi lanciamo la partecipazione transfemminista di Non Una Di ...

Equitazione – Tutto pronto per l’edizione 2019 di piazza di Siena : azzurri mercoledì alla galleria d’arte moderna : Equitazione: Piazza di Siena, azzurri mercoledì alla galleria d’arte moderna Il Csio di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo allarga i suoi orizzonti coinvolgendo sempre di più Villa Borghese e i suoi tesori. Un’altra delle novità di quest’edizione è infatti rappresentata dalla nuova, prestigiosa, sede del tradizionale incontro con la stampa della rappresentativa azzurra che si tiene ...

Quattro condanne per la tragica notte di piazza San Carlo a Torino : Sono passati due anni da quando in Piazza San Carlo, a Torino, mentre i maxischermi trasmettevano la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid si scatenò l’inferno a causa del fuggi fuggi generale che provocò la morte di Erika Pioletti, di Domodossola, e della torinese Marisa Amato dopo giorni di agonia. Era il 3 giugno 2017. Ieri, al termine del rito abbreviato, sono arrivate le condanne. Quattro, per la precisione. Le ha firmate la ...

Napoli - l'appello di de Magistris per Gabriele : «Tutti in piazza per il nostro bimbo» : «Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l'unico in Italia. L'unica strada di guarigione è il...