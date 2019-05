Cassazione | con la Brexit gli eurodeputati italiani salgono da 73 a 76 

Cassazione - con Brexit eurodeputati italiani da 73 a 76 : In conseguenza della Brexit, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia (con la decisione del Consiglio Europeo 2018/937) e' stato aumentato da 73 a 76. Lo fa sapere la Cassazione, aggiungendo che domenica si votera', pertanto, per l'elezione di 76 parlamentari europei, soltanto 73 dei quali, pero', si insedieranno subito, in quanto i restanti 3, ai sensi della decisione in questione, potranno farlo solo dopo che il ...

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Bimba nata da un seme congelato ha diritto al cognome del padre - lo dice la Cassazione : Sono legittimi e hanno diritto ad avere il cognome del padre i figli nati con la procreazione medicalmente assistita anche quando la fecondazione è avvenuta “post mortem”, tecnica vietata in Italia dalla legge 40, con il seme crioconservato del papà. Questo sempre se entrambi i genitori abbiano dato il loro consenso. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che dà ragione a una donna in causa con il Comune marchigiano di residenza che si era ...

Roma - la Cassazione : "Contro l'ex sindaco Marino accuse infondate" : Le motivazioni con cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che condannava l'ex sindaco di Roma, imputato per peculato e falso per la rendicontazione di alcune cene pagate con la carta di credito del Campidoglio "perché il fatto non sussiste"

Cannabis - Conte : “Si parla di sostanze non stupefacenti. Aspettiamo Cassazione per più chiarezza” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Per quanto riguarda la disciplina normativa in questo momento c’è qualche profilo di incertezza. Lo dico tecnicamente. Tra l’altro Aspettiamo una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c’è un problema tra vendita e produzione parliamo di livelli di THC che non devono superare ...

Salvini contro la cannabis light. Si può fare? Cosa dice la legge (e la Cassazione) Conte : «Tema non all’ordine del giorno» : Il settore è regolato da una legge del 2016 e la Cassazione a gennaio ha ribadito che si tratta di una attività legale. E i tre shop chiusi a Macerata? Vendevano prodotti con un contenuto di Thc non consentito

Coppie gay - no della Cassazione alla trascrizione all’anagrafe per i figli con due papà : È un no quello arrivato dalla Cassazione alla coppia omosessuale che richiedeva la trascrizione all’anagrafe dei figli avuti all’estero attraverso maternità surrogata. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte le Coppie gay che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino, già riconosciuta nel paese straniero. La Cassazione non ...

