Attenti al contrattacco dei cinesi

(Di martedì 21 maggio 2019) Il New York Times Timesscrive:“Se la Cina negli ultimi due decenni si è dedicata a costruire una barriera digitale tra sé e il resto del mondo al fine di tenere fuori dai propri confini aziende straniere come Facebook e Google, adesso Trump sta alzando il suo muro dall’altra parte”.Il risultato è una nuova “cortina di ferro” virtuale: una “digital iron curtain”, rispolverando per l’occasione la locuzione geopolitica già usata all’inizio del ventesimo secolo ma diventata popolare quando Winston Churchill nel 1946 disse che “da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il Continente”.Accade che la Casa Bianca “trumpizzata” agisca sui dazi per riequilibrare lo sbilancio commerciale con la Cina e sulle restrizioni ...

