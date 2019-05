AMD Navi 10 | emergono nuove voci su prezzo e periodo di uscita

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Nelle ultime ore sono iniziate a circolareriguardo, data die potenza delle AMD10. Come riporta PC GamesN, le informazioni provengono da una presunta intervista con il product manager di Sapphire, in seguito rimossa. Secondo quanto riportato, leschede di AMD arriveranno sul mercato in due modelli, la10 XT che andrebbe a confrontarsi con l'Nvidia RTX 2070 ed una linea meno potente, la10 Pro che andrebbe a scontrarsi con la Nvidia RTX 2060. Parlando di costi, ilconsigliato dovrebbe essere circa 499 dollari per la XT e 399 dollari per la 10 Pro. Naturalmente i confronti precedenti si riferiscono sia alla questione potenza che.LeGPU di AMD dovrebbero arrivare sul mercato il 7 luglio 2019 e presentate al pubblico durante il Computex la settimana prossima. Come sempre in casi simili, vi invitiamo a prendere queste ...

Eurogamer_it : #AMDNavi10: emergono nuove voci su prezzo e periodi di uscita - pcexpander : Prezzi e prestazioni indicative per le due schede AMD della famiglia Navi #pcexpander #cybernews #tecnologia… -