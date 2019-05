Moto2 | Baldassarri scherza sui social dopo il terribile incidente di Le Mans

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta ma Luthi si porta a -7 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo cinque prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Baldassarri Lorenzo ITA 75 2 77 Luthi Thomas SWI 68 3 11 4 NAVARRO Jorge SPA 64 4 14 3 MARQUEZ Alex SPA 61 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 56 6 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 43 7 37 5 GARDNER Rem y AUS 38 8 37 0 BINDER Brad RSA 38 9 37 0 MARINI Luca ITA 38 10 40 3 BASTIANINI Enea ITA 35 11 48 8 VIERGE Xavi SPA 27 12 49 1 LECUONA Iker SPA 26 13 53 ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 – Alex Marquez ritrova la vittoria a Le Mans - Baldassarri subito fuori dai giochi : E’ Alex Marquez il vincitore del Gp di Francia: il giovane spagnolo trionfa a Le Mans davanti a Navarro e Fernandez, ko Baldassarri, protagonista di una brutta caduta Così come accaduto nella gara di Moto3, anche nella sfida di Moto2 del Gp di Francia non sono mancati i colpi di scena, i grandi spaventi e le battaglie in pista. Dopo pochi giri dal via il leader della classifica mondiale, Baldassari, è finito fuori dai giochi dopo una ...

Moto2 - bruttissimo incidente a Le Mans tra Pasini e Baldassarri : il marchigiano portato via in barella [VIDEO] : Nei primi giri della gara di Moto2 a Le Mans, terribile incidente tra Pasini e Baldassarri con quest’ultimo che ha avuto la peggio Un incidente davvero impressionante, che ha visto come protagonisti Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri. I due italiani sono venuti a contatto nelle prime fasi del Gp di Le Mans, ad avere la peggio è stato il marchigiano, trasportato via in barella dopo essere stato colpito dalla moto del Paso. Attimi di ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Francia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Jorge Navarro sfiora l’eliminazione e poi centra la seconda pole di fila - 7° Baldassarri : Prosegue lo strepitoso periodo di forma di Jorge Navarro, autore quest’oggi della seconda pole position consecutiva dopo l’exploit di Jerez de la Frontera al termine di una sessione di qualifica della Moto2 esaltante e al cardiopalma. L’iberico ha stampato il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 in sella alla Speed Up in condizioni di pista bagnata dopo essere riuscito a superare il taglio del Q1 per ...

Moto2 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri - ottima prova degli italiani : Brad Binder stampa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2 e si candida ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Sul circuito Bugatti di Le Mans il sudafricano della KTM è riuscito a fare la differenza proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con pneumatici freschi ed è balzato in vetta alla classifica con uno ...

Moto2 - GP Francia 2019 : Lorenzo Baldassarri sbarca a Le Mans per il poker - ma i rivali saranno numerosi : Il Mondiale Moto2 2019 sbarca in Francia per il quinto appuntamento stagionale. La classe mediana, infatti, è pronta a correre sul circuito di Le Mans, in una categoria che si sta dimostrando particolarmente combattuta ed avvincente in questo primo scorcio di campionato. Sul tracciato della Sarthe il nostro Lorenzo Baldassarri cercherà il poker. Dopo sole cinque gare, infatti, il pilota marchigiano potrebbe già conquistare la quarta vittoria, ...

