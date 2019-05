Ancelotti in conferenza | «Ad un certo punto sono calate sicurezza e motivazione»

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’allenatore del Napoli Carloinstampa dopo Napoli-Inter Come si migliora la continuità del Napoli per queste prestazioni? «La prova di stasera dà un segnale su quello che potrebbe essere l’anno prossimo, come pressione ed intensità. Lavoreremo per dare continuità ed i segnali dati dai giocatori a centrocampo fanno ben sperare per la prossima stagione». Vittoria di carattere contro una squadra che aveva più motivazioni. Chiudere più vicini alla Juve può essere un incoraggiamento? «Ci interessa chiudere bene, come stiamo facendo, con una serie di vittorie consecutive. Abbiamo messo a posto il secondo posto, i giocatori si stanno dimostrando seri e professionali. Distacco ampio e qualche infortunio, come Albiol che riesce a gestire con esperienza il reparto difensivo, hanno pesato» Zielinski? «Sia lui che Fabian posgiocare in quella posizione con ...

