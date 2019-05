Siamo un paese robusto per l’economia | pericoloso per il debito | instabile per la politica

Palermo in Serie C - Rino Foschi : “Vergogna! C’è da prendere atto che Siamo in un paese particolare…” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata A caldo, le impressioni di alcuni componenti della società e ...