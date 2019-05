Inter | una vittoria per la Champions | la sfida al Napoli su Sky

Cerca di abusare di una bambina che dormiva - in difesa della piccola Interviene il cane di famiglia che lo sbrana : Randle James, 52 anni, di Saline County, Ark., salì al primo piano della piccola casa di famiglia nella stanza in cui le due giovani sorelle dormivano. Le finestre erano aperte e dopo essersi arrampicato nella stanza delle sorelle di 3 e 6 anni, James ha trovato una bella sorpresa che lo attendeva. Un Pitbull pronto a difendere le piccole di casa. Il cane ha attaccato l’uomo morde dogli più parti del corpo. Il trambusto ha allertato i ...

LIVE Konta-Pliskova 3-6 1-0 - Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : la britannica salva una palla break e riparte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta, valida per la Finale del torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale ...

Monterotondo - muore in ospedale per una ferita alla testa. “Colpito durante una lite in famiglia” : Interrogata la figlia : Un uomo di 42 anni di Monterotondo Scalo, a nord est di Roma, è morto in ospedale per una ferita alla testa. Secondo gli investigatori, è stato colpito durante una lite in famiglia dalla figlia di 19 anni, all’interno del loro appartamento. Stando alle prime informazioni riportate da Repubblica, la giovane stava uscendo di casa in compagnia della madre quando il padre ha cercato di fermarle con modi aggressivi. La ragazza ha poi preso un ...

Google rilascia una nuova Interfaccia utente per gli Smart Display : Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova interfaccia utente per i suoi Smart Display. Ecco cosa cambia L'articolo Google rilascia una nuova interfaccia utente per gli Smart Display proviene da TuttoAndroid.

Ciao Darwin 8 - Il Signor Distruggere : "Tagliato il mio Intervento - Paola Perego ne sarebbe uscita un po' male". Poi - arriva una piccola marcia indietro... : Aggiornamento 16:40Dopo un secondo post su Facebook, con il quale ha rigettato l'accusa di aver utilizzato un linguaggio volgare nei riguardi delle donne, rispondendo ad una serie di dichiarazioni rilasciate dall'entourage di Paola Perego a Fanpage, Il Signor Distruggere, con una storia su Instagram, ha fermato sul nascere le polemiche, dichiarando che ciò che ha detto in trasmissione non fosse riferito direttamente a Paola Perego, ...

Parma - D’Aversa in conferenza : “La Fiorentina giocherà contro una città Intera” : Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si ...

Per qualcuno il ritiro di Federer dagli Internazionali è una vera tragedia : Roma piange il dio del tennis, uscito di scena, con un forfait che ha raggelato i suoi fan più del gelo artico degli ultimi giorni romani, quando tutti aspettavano come una manna dal cielo il suo match contro Tsitsipas e già speravano di vederlo in semifinale, e poi in finale e domenica, chissà, trionfare del torneo romano che non ha mai vinto in vita sua. L'illusione però è durata una sola giornata, quella di giovedì 16 maggio, ...

Internazionali di Roma - Kyorgos perde la testa : lancia la racchetta - poi una sedia. E i tifosi reagiscono così : Prima getta a terra la racchetta, poi lancia in campo una sedia, tra i fischi e le proteste del pubblico. Il tennista australiano Nick Kyorgos, famoso per le sue scenate, ha perso la testa al Foto Italico dopo un break perso contro il norvegese Ruud. Kyorgos, alla fine, ha abbandonato il campo e ha rimediato una squalifica con annessa multa per condotta antisportiva (20mila euro), la cancellazione del montepremi sin lì raggiunto (poco più di ...

Tribunale del riesame : "Marcello De Vito barattò il suo ruolo per Interessi privati" : Ha messo a disposizione degli imprenditori il suo ruolo, arrivando a “barattarlo” e ha utilizzato i suoi poteri e “funzione istituzionale” intervenendo “direttamente sugli assessori e funzionari”. Così i giudici del Tribunale del riesame definiscono la condotta dell’ex presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito nelle motivazioni della decisione con cui hanno ribadito ...

Internazionali d’Italia - il doppio turno di ieri miete una vittima illustre : si ritira Roger Federer : Internazionali d’Italia, Roger Federer non giocherà contro Tsitsipas il quale vola dunque in semifinale senza scendere in campo Internazionali d’Italia, Roger Federer non prenderà parte al quarto di finale in programma oggi contro Tsitsipas. Una notizia shock per gli appassionati di tennis che ieri hanno visto la sua battaglia vinta contro Coric a suon di colpi da favola. Un problema di carattere muscolare alla gamba destra, ...

Venezia - stupore per un “buco” nel cielo con una particolare nuvola all’Interno : doppio spettacolo grazie a due rari fenomeni meteo : Il cielo di Venezia ha regalato uno spettacolo incredibile ai residenti e ai turisti della città, quando è apparso un improvviso “buco” con all’interno una nuvola dai colori dell’arcobaleno. Il “buco” è perfetto, come se fosse stato appositamente disegnato tra le nuvole del cielo e al suo interno una bellissima nuvola attira l’attenzione, come mostra la foto in alto scattata da Elisabetta Manoni. È davvero un colpo d’occhio notevole che può ...

Terremoto e tsunami a Messina : simulato un Intervento di salvataggio nelle acque dello Stretto [GALLERY] : A Messina si svolgono oggi le esercitazioni di Protezione Civile organizzate per la Settimana della Sicurezza. nelle acque dello Stretto stamattina è stata effettuata una simulazione marittima complessa chiamata “Airsubsarex e Pollex Me/2019“. La maxi esercitazione di Protezione Civile odierna prevede la simulazione di un Terremoto di magnitudo 6.3 Richter con successiva onda di maremoto lungo le coste del territorio comunale. Nel corso ...

Internazionali d’Italia 2019 - maxi multa per Nick Kyrgios : 50mila euro per aver lanciato una sedia in campo : maxi sanzione per Nick Kyrgios che ieri si è reso protagonista di un brutto gesto agli Internazionali d’Italia 2019. Il tennista australiano ha lanciato una sedia pieghevole in campo e ha scagliato a terra la racchetta dopo aver subito un game penalty, venendo dunque squalificato dall’arbitro di sedia (inizialmente si era pensato a un ritiro volontario del giocatore). L’ATP ha inflitto a Nick Kyrgios una multa di 20mila euro ...