Volley | CIVITANOVA MAGISTRALE! Lube Campionessa d’Europa | Padroni del Continente

Volley - Civitanova campione d'Europa : 20.58 Civitanova è in paradiso, il regno incontrastato di Kazan si sbriciola dopo quattro anni.La finale maschile di Berlino (secondo e ultimo atto della Super Final di Champions) sovverte ogni pronostico e innalza sul trono d'Europa i marchigiani col 3-1 sui russi (16-25 25-15 25-12 25-19). Il primo set sembra il copione del match, ma Civitanova si compatta attorno alle sue stelle: Sokolov (17 punti), Juantorena (14) e Leal (15).Kazan va fuori ...

LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-1 Volley - Finale Champions League in DIRETTA. Marchigiani devastanti nel terzo set! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale di Champions League maschile in programma alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per la prima volta dopo tanti anni si gioca la Finale secca, senza final four e dunque con le squadre che hanno potuto preparare solo questa partita. Le squadre sono esattamente le stesse che hanno disputato la Finale dello scorso anno, la Lube Civitanova e lo Zenit Kazan che un anno fa ebbe la ...

Finale Champions League Volley - Civitanova-Zenit Kazan : su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Appuntamento imperdibile questa sera con la Finale della Champions League 2018-2019 di volley maschile, ultima partita della stagione prima della lunga estate dedicata alle Nazionali. Civitanova e Zenit Kazan si troveranno di fronte in una sfida che promette grandissimo spettacolo e che rappresenterà per la formazione marchigiana la rivincita della Finale dello scorso anno. Gli uomini guidati da Fefè De Giorgi sperano di riportare sul tetto ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Civitanova vuole l’impresa! Lube contro la corazzata Zenit per il Trono d’Europa : Chi siederà sul Trono d’Europa? Chi alzerà al cielo la Coppa più prestigiosa e chiuderà la stagione in bellezza? Chi festeggerà nella mitica Max Schmeling Halle di Berlino? Questa sera lo sapremo, Civitanova e Berlino si sfidano nella Finale della Champions League proprio come dodici mesi fa: la grande rivincita tra le due formazioni migliori del Vecchio Continente si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrata, l’incontro ...

Volley - Finale Champions League 2019 : le armi tattiche con cui Civitanova può battere la corazzata Zenit Kazan : Civitanova vuole la Champions League a tutti i costi, la Lube sogna la grande impresa, brama quella Coppa che ha conquistato soltanto una volta nella sua storia, desidera salire sul Tetto d’Europa e coronare la stagione perfetta che pochi giorni fa ha già regalato lo scudetto in un modo rocambolesco. I Campioni d’Italia hanno il mirino puntato su Berlino e vanno in all-in, tutto o niente: la Finale contro lo Zenit Kazan è in ...

Finale Champions League Volley - Civitanova-Zenit Kazan : su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Civitanova affronterà lo Zenit Kazan nella Finale della Champions League 2019 di volley maschile che si giocherà sabato 18 maggio alla Max Schmeling Halle di Berlino (Germania), lo storico palazzetto in cui l’Italia femminile conquistò il titolo mondiale nel 2002. La Lube, dopo aver conquistato lo scudetto, va a caccia del massimo trofeo europeo per importanza ed è chiamata a un’autentica impresa contro la corazzata russa che ha ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Civitanova in missione. Obiettivo : spezzare l’egemonia russa dopo 8 anni : Operazione Berlino. La missione è iniziata oggi, subito dopo i festeggiamenti per la conquista dello scudetto: Civitanova ha incominciato alla Finale della Champions League 2019 di Volley maschile che andrà in scena sabato 18 maggio alla Max Schmeling Halle della capitale tedesca, la Lube incrocerà lo Zenit Kazan in un atto conclusivo da brividi che vale un’intera stagione. Chi alzerà al cielo il trofeo continentale più importante? I ...

Volley - Civitanova campione d’Italia : Fefè De Giorgi batte Lorenzo Bernardi nella sfida in panchina tra gli allievi di Velasco : Una sfida ad alto livello giocata alla pari. Soltanto al quinto set di gara-5 della finale si è deciso il vincitore della Superlega di pallavolo maschile. Ha trionfato la Lube Civitanova, che si è presa la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno battendo con un 3-2 i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia, detentrice del titolo. Opera di una squadra che ha saputo risollevarsi con l’arrivo in panchina di Ferdinando De Giorgi, ex ...

Volley - Civitanova vince lo scudetto : le dichiarazioni dei protagonisti. Juantorena : “I Campioni dell’Italia siamo noi”. De Giorgi : “Non ci hanno spezzato” : Civitanova ha vinto lo scudetto sconfiggendo Perugia per 3-2 nella decisiva gara-5, la Lube ha conquistato il tricolore per la quinta volta nella sua storia e può festeggiare al termine di una rimonta stellare confezionata al PalaBarton di fronte ai tifosi avversari. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti: Robertlandy Simon: “Questo scudetto era quello che volevamo sin dall’inizio della stagione. siamo arrivati a questo ...

Volley - Civitanova in Paradiso : lo scudetto più bello - sfatato il tabù finale. Juantorena - Bruninho - Leal : la Lube dei sogni - De Giorgi maestro : Il Dio del Volley ha voluto mandare in terra una partita fuori dal comune, una battaglia campale con il tricolore in palio: tutto sembrava indirizzato verso l’epilogo scontato, il trionfo di Perugia in casa nel suo fortino inespugnabile del PalaBarton. Sul 2-0 si stavano materializzando i titoli di coda ma questo sport è così imprevedibile, capace di regalare colpi di scena ed emozioni, basta davvero poco per dare una svolta e così è ...