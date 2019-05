Il software italiano che ha cambiato il mondo della polizia predittiva

wired

(Di sabato 18 maggio 2019) Diversamente dagli altri, l’algoritmodi KeyCrime non si basa sulla divisione in “zone pericolose” (foto: Getty Images) Un quadrato rosso si accende sul display in dotazione alla volante, indicando in quale areacittà e in che fascia oraria è più probabile che venga compiuto un crimine. Una previsione statistica effettuata analizzando migliaia di dati – dove sono stati compiuti i crimini più recenti, quando, in che circostanze, in quali condizioni meteo e altro ancora – e mettendo all’opera gli algoritmi di machine learning. Le statunitensi PredPol, HunchLab, Palantir; la tedesca Precobs e molte altre funzionano – in estrema sintesi – in questo modo: sfruttando la cosiddetta hotspot analysis per segnalare allale aree caldecittà. Un meccanismo che ha sollevato parecchie perplessità sulla sua effettiva utilità: se in una zona ...

AndroidNewss : #news #Android sempre più borderless, iPhone sempre più software – iPhoneItalia – Il blog… - graziosid1 : RT @SkylabStudios_: #Palestro teatro della guerra di indipendenza e tappa fondamentale della #ViaFrancigena tra @RegLombardia e @regionepie… - leonardotosoni : RT @SkylabStudios_: #Palestro teatro della guerra di indipendenza e tappa fondamentale della #ViaFrancigena tra @RegLombardia e @regionepie… -