romadailynews : Traffico Roma del 17-05-2019 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GruppoHera : Dal 20/5 lavori #GruppoHera per rinnovo #reteidrica a Fontanelice (BO): saranno posati 250m di nuove condotte, con… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LURENTINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA Roma TERAMO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED APPIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PROSEGUENTRA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO. SEMPRE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGAITA INTERNA UN’INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA TRA BUFLAOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA Roma-FIUMCINO E LA PONTINA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DELLA TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA ...