Silvia Romano | una drammatica svolta dal Kenya | Perché doveva sparire | la

'Cara Silvia - Romano - Ndr. - continuiamo a cercarti senza sosta' : Roma, 6 mag., askanews, - Il direttore generale del Dis, Gennaro Vecchione, ha rivolto un pensiero ai 'familiari ed ai nostri connazionali sequestrati all'estero da spietate organizzazioni criminali e,...

Kenya : Moavero - Silvia Romano? La situazione è complessa : "Siamo in contatto costante, è una situazione estremamente complessa da gestire con attenzione e con riservatezza. Ci sono delle nostre persone che stanno seguendo l'evolversi della situazione in stretta collaborazione con le autorità locali in Kenya". A dirlo è il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, rispondendo alla domanda se ci siano novità su Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rapita in Kenya il 20 ...

Cosa sappiamo sul rapimento di Silvia Romano : dopo 4 mesi aumentano i timori sulla sua sorte : Cosa sappiamo sul rapimento di Silvia Romano, la 23enne cooperante italiana scomparsa in Kenya ormai 4 mesi fa? dopo i primi arresti messi a segno dalla polizia locale, le autorità del Paese africano mantengono il silenzio sulle condizioni della ragazza. Le ultime notizie ufficiali risalgono al 21 gennaio scorso e intanto aumentano i timori sulla sorte della giovane milanese.Continua a leggere

Silvia Romano - "uccisa in uno scontro a fuoco" : le autorità del Kenya non smentiscono - muro nelle indagini : La notizia che arriva dal Kenya è terrificante, la peggiore: Silvia Romano sarebbe stata uccisa nel corso di una sparatoria tra il gruppo di predoni che la aveva rapita e una cellula di Al Shabaab, i jihadisti della Somalia che erano intenzionati a "comprarla" per poi chiedere un riscatto all'Italia