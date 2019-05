Serie B | le regole cambiate in corsa | la palla passa ai tribunali E per ora godono solo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) È iniziata in tribunale, finirà in tribunale. L’anno più nero di sempre dellaB (e forse di tutto il calcio italiano, perché la figuraccia è del sistema) si conclude esattamente com’era cominciato: con una sentenza controversa, tutte lestracciate da qualche presidente riunito in una stanza e i verdetti del campionato decisi a tavolino, non sul campo. Il Palermo retrocesso per gli illeciti amministrativi, il Foggia pure non si sa bene in base a quale principio, playout annullati dall’oggi al domani e playoff confermati senza aspettare nemmeno l’appello. Un caos da cui, guarda caso, esce salva (almeno per il momento) proprio la Salernitana di Claudio Lotito, deus ex machina di tutto ciò che succede inB da qualche tempo a questa parte. Si fa presto a pensar male, ancora prima a presentare ricorso. Un altro, enorme contenzioso che rischia di far saltare il banco. ...

