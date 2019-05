Meteo Emilia-Romagna | oggi ancora allarme rosso | domani cala l’allerta per i fiumi

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019)giornata con criticità massima, codice, mentre perl’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in, sempre per le piene dei, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la, la costa ferrarese e la pianurana orientale e centrale.non sono previsti fenomeniai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata alle situazioni critiche in atto nei tratti di valle dei corsi d’acqua e alla possibilità di frane in seguito alle precipitazioni delle scorse ore. L'articolol’allerta per iWeb.

