Taekwondo | Mondiali 2019 | i favoriti categoria per categoria L’Italia sogna in grande

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ilinternazionale si appresta a vivere una delle settimane più importanti dela stagione. Restano infatti soltanto pochi giorni all’inizio dei, in programma a Manchester (Inghilterra) a partire da mercoledì 15 maggio fino a domenica 19 maggio. Il livello dei partecipanti si annuncia stellare e la rassegna iridata costituirà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti in gara saranno suddivisi in sedici categorie (otto al maschile, otto al femminile), ma soltanto la metà di queste farà parte del programma a cinque cerchi. È importante sottolineare però come il ranking sia calcolato tenendo conto di tutti i risultati, anche quelli ottenuti nelle categorie non olimpiche. L’azzurro Vito Dell’Aquila ad esempio è perfettamente in lotta per un posto a Tokyo nei -58 kg, ma ha scelto di gareggiare ...

