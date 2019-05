Migranti | la denuncia di Sea Watch | “Naufraghi scappano a nuoto da Guardia costiera

La denuncia dell’Ong Mediterranea : “Migranti respinti in Libia - grave violazione diritti umani” : Mare Jonio, nave dell'ONG Mediterranea, ha denunciato il respingimento di circa 180 migranti in Libia nonostante l'assenza di condizioni di sicurezza minime nel paese. Un barcone con a bordo cento migranti è stato intercettato dagli uomini della Guardia Costiera libica mentre era diretto a Lampedusa: a renderlo noto la nave Mare Jonio della missione Mediterranea, che ha denunciato che i migranti sono stati ricondotti in Libia nonostante le ...

Migranti - la nave Mare Jonio denuncia : “Due barconi sono stati bloccati dai libici violando le convenzioni internazionali” : Due imbarcazioni con a bordo circa 180 Migranti sono state bloccate dalla Guardia costiera libica mentre si dirigevano verso Lampedusa. È la denuncia della ong Mediterranea Saving Humans in pattugliamento e monitoraggio dalla Mare Jonio. Per l’organizzazione non governativa si tratta di una “operazione di cattura e deportazione in zona di guerra” di 80 persone, in riferimento allo stop al primo gommone al quale – secondo ...

Migranti - la Mare Jonio denuncia 'Due barconi presi dai libici' : Il barcone con 100 Migranti che si dirigeva a Lampedusa intercettato dai libici. Lo si apprende da una mail mandata dal Mrcc di Roma, il centro di coordinamento dei soccorsi italiani, alla Mare Jonio ...

Migranti - la Mare Jonio denuncia : "Due barconi presi dai libici" : La notizia appresa dalle comunicazioni tra la nave di Medditerranea e Roma. I natanti con i Migranti stavano puntando verso Lampedusa

Cara di Mineo - la denuncia : “Migranti trasferiti e stipati in caserma sovraffollata - impossibile viverci”. Le immagini : Una sala con decine e decine di letti a castello, sistemati uno accanto all’altro. Uno spazio riempito fino all’ultimo centimetro, tanto da rendere difficile camminare o trovare un angolo per riporre le proprie cose. Sono le condizioni di vita all’interno della ex-caserma Gasparro nel rione Bisconte di Messina, oggi adibita a centro di accoglienza per stranieri e centro di primo soccorso. È qui che è stata sistemata una parte ...

Migranti - Migliore a Salvini : se si accusa Ong si va in procura e si denuncia. Non in tv : 'Fare il contrasto al terrorismo è una cosa seria, non si fa in campagna elettorale' ha detto esponente Pd ospite ad Omnibus

Migranti - Medici Senza Frontiere denuncia : “Il 70% non ha accesso a cure mediche” : Negli ultimi due anni Medici Senza Frontiere ha seguito un programma di orientamento ai servizi sanitari pubblici per i residenti dell'Ex Moi di Torino. Gli abitanti degli insediamenti informali sono uomini, donne e bambini che vivono in condizioni estreme Senza richiedere l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale.Continua a leggere

Migranti - Ong Mediterranea denuncia il governo italiano : "Su Sea Eye gravissime violazioni di legge" : La Ong italiana Mediterranea ha presentato un esposto contro il governo alla procura di Agrigento "per verificare le gravissime violazioni di leggi nazionali e convenzioni internazionali nel caso del blocco navale operato contro la Alan Kurdi con a bordo donne uomini e bambini al largo di Lampedusa"

Migranti - la Alan Kurdi fa rotta su Malta | La Ong Mediterranea denuncia il governo : Mentre la ong Sea-Eye prende di mira Salvini ("Sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio"), la Mediterrane presenta un esposto per verificare se siamo state violate le leggi internazionali. Salvini: "Molto bene, in Italia non si passa"

Migranti - l'ong Mediterranea adesso denuncia il governo : l'ong Mediterranea ha presentato un esposto alla procura di Agrigento contro il governo italiano, ritenuto responsabile di aver emanato ordini illegali alle navi delle ong nel Mediterraneo. Lo ha affermato Alessandra Sciurba, del team legale della ong. Che chiede in modo "urgente" di "verificare gravissime violazioni di leggi nazionali e convenzioni internazionali nel caso del blocco navale operato contro la Alan Kurdi con a bordo donne uomini e ...

Davagna - molotov contro i Migranti. Denunciati in quattro : «Volevamo divertirci» : Raid a febbraio in un centro per richiedenti asilo. quattro studenti indagati per incendio e odio razziale: «Avevamo bevuto»

"Barcone con 50 Migranti a bordo scomparso nel Mediterraneo" - la denuncia di Alarm Phone : Non si hanno notizie dalle 22 di ieri, 1 aprile, di un barcone con a bordo 50 persone. L'ultima volta che è stata rilevata la sua presenza si trovava in acque libiche. Lo segnala su Twitter l'ong Alarm Phone. Nel post i volontari spiegano: "Ci hanno mandato la posizione GPS ma la comunicazione è stata interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22.02".Where are they? About 50 people, including men, women and ...

1.500 Migranti morti nei campi in Italia/ La denuncia dei medici 'Basta - deve finire' : Sono 1.500 i migranti morti nei campi in tutta Italia negli ultimi sei anni. I medici alzano la voce: "Basta, battiamoci affinché finisca tutto ciò"

La denuncia della ong : "Per la fatica morti oltre 1500 Migranti in sei anni nei campi italiani" : Medici Cuamm pubblica i dati sanitari delle loro postazioni di sostegno ai braccianti agricoli: quasi il 50 per cento è malata per il troppo lavoro. L'appello sul British medical journal: "L'agricoltura fa vittime come una guerra: persone uccise dalla fatica e dalla mancanza di...