Esondazioni e frane Resta l' allerta maltempo in Emilia Romagna

agi

(Di lunedì 13 maggio 2019)l'allarme inper ilcaratterizzato da forti piogge e fiumi in piena da Modena a Rimini. Domani le precipitazioni sono previste in attenuazione, ma già dalla serata dovrebbe affacciarsi una nuova perturbazione, seppure di minore intensità, con abbassamento delle temperature e forti venti di bora sulla costa. Problemi si registrano per la circolazione ferroviaria con la linea Bologna-Rimini interrotta tra Cesena e Forlì a causa dell'esondazione del Savio. Sui tabelloni delle stazioni, cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Rimini-Ravenna con ritardi fino a 120 minuti, mentre prosegue il servizio sostitutivo con autobus fra Cesena- Forli'-Faenza. La situazione più grave si registra nel Cesenate a causa della piena del Savio. Nella notte un'anziana e la sua badante, bloccate in casa, sono state salvate dai vigili del ...

SP_simonepisano : RT @potere_alpopolo: La situazione ora in Emilia Romagna, alla terza ondata di #maltempo di maggio. Allagamenti, esondazioni, frane, zone e… - gentiluomodf : RT @potere_alpopolo: La situazione ora in Emilia Romagna, alla terza ondata di #maltempo di maggio. Allagamenti, esondazioni, frane, zone e… - ZannoniDanilo : RT @potere_alpopolo: La situazione ora in Emilia Romagna, alla terza ondata di #maltempo di maggio. Allagamenti, esondazioni, frane, zone e… -