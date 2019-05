Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi | ma Marina avverte | “Metta la salute al

fanpage

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ledel leader di Forza Italia,dopo l'intervento subito per un'occlusione intestinale. Ma i medici e i figli avvertono che ora è necessario, per il presidente azzurro, non esagerare in campagna elettorale. La figliasottolinea: "Mi auguro che per una volta metta se stesso e la suadavanti a tutto e a tutti”.

VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Trigoria, migliorano le condizioni di Kluivert. Individuale per Dzeko. Genoa-Roma, arbitra Ma… - TweetsItalia : Migliorano condizioni salute Berlusconi - TelevideoRai101 : Migliorano condizioni salute Berlusconi -