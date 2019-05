Elicottero precipitato a Pegognaga | Mantova | | morto il pilota

askanews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Milano, 3 mag., askanews, - E' unreggiano di 37 anni, la vittima dell'intorno alle 11.15 nella zona industriale di, nelno. Il mezzo, un...

emergenzavvf : #3maggio 13:30, intervento in corso per un elicottero precipitato nella zona industriale di Pegognaga (MN): decedut… - richardbordoni : RT @emergenzavvf: #3maggio 13:30, intervento in corso per un elicottero precipitato nella zona industriale di Pegognaga (MN): deceduto purt… - Affaritaliani : Mantovano, elicottero precipita, muore pilota -