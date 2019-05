Baglio-Piccolo | c’era una volta Tiberis | spiaggia Tevere flop da 200mila euro

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – “C’era unala, durata lo spazio di alcune settimane. Oggi quel luogo e’ svanito nel verde rigoglioso e spontaneo. L’idea di riqualificare la riva del, sotto ponte Marconi, si e’ tradotta nell’ennesimo bluff della giunta M5S. Oltre 200 miladi soldi pubblici sperperati per nulla. Lettini e ombrelloni sono spariti, quel po’ di sabbia portata con i Tir e’ ormai ricoperta da erbacce. Il ‘lido romano’, come era stato ribattezzato da Virginia Raggi, e’ l’ennesimocon tanto di sperpero di denaro pubblico di questa giunta”.“Ancora unatanto fumo negli occhi dei cittadini per nascondere un fallimento politico amministrativo, che proprio in XI Municipio ha gia’ portato alle dimissioni del Presidente Mario Torelli -spiega la nota-. ...