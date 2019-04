Svizzera, sub italiano 56enne muore nel Lago Maggiore (Di venerdì 19 aprile 2019) È accaduto giovedì, poco prima delle 19, a Tenero, nel Canton Ticino. L’uomo, residente nel Bellinzonese, era su una barca a poca distanza dalla riva e, per cause da chiarire, è caduto in acqua ed è stato riportato in superficie dai colleghi.



