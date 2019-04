Borja Valero torna tra i convocati, Brozovic recupera per la Juventus

L’infortunio è già alle spalle: il centrocampista nerazzurro, fermatosi a Frosinone per un problema muscolare (risentimento flessori della coscia sinistra),ieri ad Appiano Gentile è rientrato nel gruppo interista, lavorando regolarmente con i compagni.recupero lampoIl centrocampista spagnolo quindi con ogni probabilità sarà fra iper la partita di domani contro la Roma:schierarlo titolare però resterebbe una scelta rischiosa, per cui è probabile che nel centrocampo interista ci sia Gagliardini con Vecino a completare la coppia del 4-2-3-1.L’unica alternativa, oltre allo spagnolo, è Joao Mario, ultimamente poco impiegato.si prepara al match contro lainvece punta la Juve: il croato continua a lavorare a parte, mostra progressi ma è presto per ipotizzare una convocazione immediata.San Siro come ormai consuetudine risponderà con entusiasmo alla chiamata nerazzurra: per il match che può garantire una fetta di qualificazione alla prossima Champions si va verso il «traguardo» delle 60mila presenze.

