ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2019) È una carriera incredibile quella di Fabio. È ildel. Laetà gli sta restituendo quello che le prime due gli hanno rubato.è un grande talento. Un vero giocatore di. Uno che sa toccare il pallone come pochi. Non a caso dieci anni fa Mourinho lo avrebbe voluto nelle sue squadre.A Napoli non erano pochi coloro i quali gli preferivano Lavezzi. Ma Napoli, si sa, non brilla per competenza calcistica dei propri tifosi.Andò via nel modo peggiore. Andò alla Juventus. Sembrò un tradimento, per certi versi lo fu. Non sapevamo cosa ci fosse dietro. Sembrava una fuga dal clan sudamericano. C’era invece uno stalker che lo tormentava, che gli rese la vita un inferno.Non ha mai esultato a un gol contro il Napoli. E ne ha segnati eccome. Uno bellissimo, con l’Udinese, al San Paolo. Un altro quest’anno, di tacco, con ...

Hamsik13_ : RT @napolista: Quagliarella è il Clint Eastwood del calcio: la terza età gli ha reso giustizia Col rigore segnato al Lichtenstein è il mar… - napolista : Quagliarella è il Clint Eastwood del calcio: la terza età gli ha reso giustizia Col rigore segnato al Lichtenstein… -