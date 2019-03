Paolo Brosio commuove tutti a l’Isola dei famosi | il grande gesto di Alessia Marcuzzi

Marco Maddaloni sposerà la moglie : lo spoiler di Paolo Brosio all’Isola : Isola: Paolo Brosio svela alla moglie di Marco Maddaloni che la sposerà L’ex naufrago Paolo Brosio è stato accolto in studio dalla Marcuzzi durante l’undicesima puntata dell’Isola e ha raccontato la sua esperienza in Honduras. Il suo percorso è stato altalenante: gli attacchi dei mosquitos all’inizio della sua avventura l’avevano quasi costretto a rinunciare e a scegliere di fare ritorno in Italia. Alcuni suoi ...

Bacio galeotto tra Paolo Brosio e Sarah Altobello : parlano le mamme : «Io rimango sull’ipotesi. Non mi sono occupata delle cose quando dovevano essere prese in considerazione anche dalla mamma, non me ne occupo neanche ora. Lei è una ragazza carina, ha un bel sedere…Ho 98 anni, cosa vuoi che mi importi di un ipotetico amore di mio figlio? Tanto più che mio figlio ha un amore potente, la Madonna». Questo il commento della mamma di Paolo Brosio, in video collegamento a Domenica Live, sul presunto Bacio tra Brosio ...

Paolo Brosio/ Mamma Anna non approva il flirt con Sarah Altobello - Isola dei famosi - : Settimana scorsa Paolo Brosio ha lasciato l'Isola dei famosi 2019, questa sera sarà accolto nello studio di Canale 5 da Alessia Marcuzzi.

Domenica Live - la madre di Paolo Brosio umilia Sarah Altobello : 'Un bel sedere - ma...' : 'Bella, ma mio figlio ama la Madonna ': così la mamma di Paolo Brosio ha risposto a Barbara D'Urso che voleva sapere cosa ne pensasse su un'ipotetica storia d'amore tra il figlio e Sarah Altobello , ...

Isola dei famosi - Paolo Brosio e Sarah Altobello si sarebbero baciati : Paolo Brosio e Sarah Altobello si sarebbero baciati. Questa la notizia che sta facendo il giro della rete da ore tra la sorpresa generale, visto che il giornalista aveva litigato dieci giorni fa con la collega naufraga a causa di un paio di occhiali utilizzati senza permesso per accendere il fuoco. I due, che non erano riusciti a legare, avrebbero voluto darsi una chance, infatti pare che ci sia stato un timido approccio nella notte. La mamma di ...

Isola dei Famosi - spuntano le foto della follia di Paolo Brosio : strappa il costume e sculaccia. Senza censura : Immagini piuttosto scabrose che arrivano dall'Isola dei Famosi. Il protagonista, suo malgrado, è Paolo Brosio. Immagini che risalgono a prima della sua eliminazione, al 51esimo giorno di permanenza in Honduras. A Playa Uva, il giornalista ha nuovamente tentato di pescare in compagnia di Marco Maddal

Isola dei famosi : la confessione di Stefano Bettarini dopo l’eliminazione di Paolo Brosio : Isola dei famosi, Paolo Brosio eliminato: la confessione di Stefano Bettarini Paolo Brosio ha dovuto dire addio all’Isola dei famosi ieri sera. Il giornalista, come da regolamento, dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, è stato trasferito a l’Isola che non c’è. Ad aspettarlo lì, in spiaggia, c’erano Stefano Bettarini e Kapar Capparoni, con […] L'articolo Isola dei famosi: la confessione di Stefano ...

Isola dei Famosi - scintille fra Paolo Brosio e Luca Vismara : Paolo Brosio e Luca Vismara ieri sera sono davvero arrivati alla resa dei conti. Pochi minuti prima dell'eliminazione, Alessia Marcuzzi , è stata costretta a riaprire immediatamente il collegamento ...

Isola dei Famosi 2019 - puntata del 18 marzo : Paolo Brosio eliminato - Soleil (di nuovo) leader : Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi ecco cosa è successo: Stefano Bettarini dopo 9 settimane incontra la sua fidanzata Nicoletta Larini Soleil nuovamente leader dopo aver battuto ancora una volta Aaron Nielsen alla prova del fuoco Luca Vismara vince nuovamente la nomination, viene eliminato Paolo Brosio con il 53% del televoto contro il 47%. Dopo essere stato portato sull'Isola che non c'è, il concorrente ha accettato di ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio | Eliminato nella decima puntata (18 marzo) : Paolo Brosio Da inviato a naufrago: è questo il caso di Paolo Brosio, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Paolo inizia l’avventura andando a vivere sull’Isola della ciurma. - 31 gennaio, seconda puntata | Paolo diventa leader e manda direttamente in nomination Grecia Colmenares. - 11 marzo, nona puntata | Paolo va al televoto lampo con altri ...

Paolo Brosio eliminato?/ Video - Luca Vismara : 'è risorto' - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di Paolo Brosio c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,