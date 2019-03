Napoli | Universiadi 2019 | Patrizio Oliva testimonial per la campagna volontari

«Universiadi - adesso tutti uniti : Napoli scenda in campo» : Poco più di 100 giorni al taglio del nastro del 3 luglio, insomma le Universiadi sono alle porte. Una macchina organizzativa corposa che dovrà contare - per funzionare - anche...

Universiadi Napoli 2019 - Gianluigi Traettino (Confindustria Caserta) : “Un’occasione unica per l’immagine della città” : Il tempo delle Unviersiadi estive 2019 , che coinvolgeranno Napoli e più in generale la Campania tra il 3 e il 14 luglio, si avvicina. Le speranze di ottenere visibilità internazionale da parte della città partenopea e della regione sono particolarmente alte. A testimonianza di ciò, parla il presidente di Confindustria Caserta, Gianluigi Traettino , che ripone grandi speranze sul fatto che nella città della Reggia arrivino oltre 1500 atleti. ...

Napoli - il maxischermo delle Universiadi resterà al San Paolo : maxischermo San Paolo – Ci sono due novità importanti in casa Napoli, per quanto riguarda i lavori di sistemazione dello stadio San Paolo, in vista delle Universiadi che si terranno nel capoluogo campano dal 3 al 14 luglio 2019. Napoli, 10 anni di Serie A: l'evoluzione dei ricavi La prima riguarda la gara per i […]