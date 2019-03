MotoGP | Marquez | ' Fino alla fine anche in Argentina' Lorenzo | ' Sto meglio'

MotoGP - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGP – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

MotoGP - Capirossi : «Marquez rimane il pilota da battere» : CARPERIA - ' Sarà difficile far scendere Marquez dal gradino più alto. Ha talento ed è molto giovane. Valentino Rossi però si sta dimostrando un grande campione, va fortissimo e ci crede, e tutto ciò ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Argentina. Dal successo del 2015 - alle battaglie con Marquez : Dopo tre settimane il Motomondiale MotoGP 2019 torna in scena in Argentina sul circuito di Termas de Rio Honda dove, per un motivo o per un altro, succede sempre qualcosa di interessante. Si tratta di un appuntamento che è tornato in calendario solamente dalla stagione 2014, dopo diversi anni di pausa. Anche se non si tratta di una delle sue piste preferite, andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi nella gara sudamericana. Il ...

MotoGP Honda - Lorenzo : «Con me e Marquez siamo un dream team» : ROMA - Jorge Lorenzo è convinto che lui e Marc Marquez nello stesso team sono paragonabili a Messi e Ronaldo nella stessa squadra di calcio. È quanto ha spiegato il pilota maiorchino in un'intervista ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si mette a nudo : “vi dico perchè faccio l’arrogante. Marquez? Tra noi saranno scintille” : Il pilota dello spagnolo ha parlato di sè e del suo modo di essere, soffermandosi anche sul rapporto con Marc Marquez Una carriera sempre al massimo, caratterizzata da vittorie e delusioni, affrontate con la solita spavalderia che lo contraddistingue. Jorge Lorenzo è un pilota dal carattere particolare, un tipo inedito nel circus che ama far parlare di sè. Prova ne sono le numerose frecciate rivolte ai propri colleghi, non ultime quelle ...

MotoGP – Marquez senza paura : allenamento tra acrobazie e voli con la moto da cross in vista dell’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez inarrestabile: voli e acrobazie sulla moto da cross in attesa del Gp d’Argentina Manca poco più di una settimana al nuovo appuntamento del calendario 2019 di motoGp: i piloti stanno ricaricando le energie in vista del secondo Gp dell’anno, trascorrendo il loro tempo tra amici e parenti, ma senza trascurare l’allenamento fisico. Se Valentino Rossi è sceso in pista a Misano insieme ai giovani ...

MotoGP – Le cadute e la ricerca del limite - Marquez a cuore aperto : “ho avuto paura di tornare in moto” : Marc Marquez a cuore aperto: dalla paura di tornare in moto dopo un brutto infortunio alla ricerca del limite La stagione 2019 di MotoGp è iniziata nel segno di Dovizioso e Marquez, che hanno regalato un duello spettacolare in pista in Qatar. Ad avere la meglio, al termine del Gp sul circuito di Losail è stato un eccezionale Dovizioso, che ha battuto il suo rivale, conquistando la prima vittoria stagionale, seppur ‘congelata’ ...

MotoGP – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...

MotoGP – Il Dottor Zasa svela i ‘segreti’ di Rossi e Marquez : “Vale e Marc? Uno meticoloso - l’altro invece…” : Il Dottor Zasa e le differenze tra Valentino Rossi e Marc Marquez: il commento della guida della Clinica Mobile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata la settimana scorsa col Gp del Qatar, vinto da Andrea Dovizioso seppur con qualche polemica per lo spoiler montato sulla Ducati reputato irregolare da diversi team. Ottima gara per Marc Marquez, che ha dimostrato di essersi dimenticato ormai dell’infortunio alla spalla, bene inoltre ...

MotoGP - Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : 'il motore Honda è molto forte' : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo 'rosso' composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l'esaltante primo appuntamento del campionato ...

MotoGP – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGP – ‘Caso Ducati’ - Marquez non si sbilancia : il commento del campione del mondo : Marquez non vuole commentare la polemica legata al device reputato irregolare sulla Desmosedici Gp di Dovizioso: le parole del campione del mondo in carica di MotoGp A tenere banco dopo il fantastico duello di domenica in Qatar tra Marquez e Dovizioso è la presunta irregolarità nella Desmosedici Gp del forlivese. Quattro team hanno infatti ‘denunciato’ il device sotto il forcellone della moto del team di Borgo Panigale, che non ...

Highlights MotoGP - VIDEO GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...