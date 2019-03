Dietro le schermaglie sulla Cina - la guerra dei porti fra Italia e Nord Europa : Il motivo ufficiale è stata la preparazione del summit Ue-Cina del 9 aprile, quello reale è prendere le misure al mastodontico progetto di politica economica e infrastrutturale che Pechino è ...

Dietro le schermaglie sulla Cina - la guerra dei porti fra Italia e Nord Europa : "Perché le navi portacontainer dell'Estremo Oriente dovrebbero andare a Rotterdam e ad Amburgo se potessero scaricare le loro merci già in Italia e in Grecia?". La domanda peregrina è apparsa qualche giorno fa in un commento della corrispondente da Pechino della Faz. L'adesione in solitaria dell'Italia alla Via della Seta ha fatto da sfondo al vertice a quattro di Parigi tra i leader dell'Ue de iure (Jean Claude Juncker) e ...

Coppa Italia – Definiti gli orari delle semifinali di ritorno : ecco quando si giocheranno Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina : Definite gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: ecco quando si disputeranno Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina La Lega calcio di Serie A ha definito gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Mercoledì 24 aprile si disputerà Milan-Lazio alle ore 20.45 (Rai Uno), mentre giovedì 25 aprile andrà in scena Atalanta-Fiorentina, sempre alle ore 20.45 (Rai Uno). (Red-Spr/AdnKronos) L'articolo Coppa Italia – ...

5G - c’è un’Italia che ha deciso di opporsi. Nonostante i dietrofront del governo : Tra amnesie, dietrofront e repentino cambio strategico, il 5G apre l’ennesimo caso di incoerenza politica nella maggioranza. Quanto seminato dai 5 Stelle all’opposizione non è nel raccolto di governo. Lo dimostrano i ministri Alfonso Bonafede, Giulia Grillo e il sottosegretario Salvatore Micillo. Interrogando nel 2017 l’ex ministra Beatrice Lorenzin, proprio Micillo chiedeva protezione per gli elettrosensibili, esposti ai pericolosi rischi delle ...

Smart Road : via alla sperimentazione delle auto autonome anche in Italia : (Foto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) È stata approvata positivamente e all’unanimità la prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche Italiane come comunicato dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un passaggio ampiamente pronosticato, ma comunque era da ottenere per avviare l’iter che ...

Perché l'Italia esporta più di tutti ma ora è finita in recessione? : La frenata dell'economia è testimoniata, dice il rapporto, dal fatto che l'anno scorso «è tornato ad ampliarsi il divario di crescita» dell'Italia nei confronti dell'area euro dopo essersi ridotto ...

Italia Liechtenstein formazioni probabili - qualche cambio per Mancini : Italia Liechtenstein formazioni – Torna in campo per le qualificazioni a Euro 2020 l’Italia, dopo l’esordio vincente con la Finlandia. La Nazionale ha l’occasione mantenersi a punteggio pieno battendo il Liechtenstein, reduce dalla sconfitta casalinga con la Grecia per 2-0 e decisamente anello debole del girone J. Mancini ci proverà con «tre, quattro cambi rispetto […] L'articolo Italia Liechtenstein formazioni probabili, ...

Nazionale - l'Italia di Mancini piace. Tutto esaurito anche al Tardini : Un Tutto esaurito tira l'altro. Dopo quello di sabato a Udine, con 24.000 spettatori sugli spalti a tifare gli azzurri di Mancini al successo con la Finlandia, anche lo stadio Tardini di Parma è sold ...

Il Paese delle culle vuote : i rischi che corre l'Italia : Ci sono alcune cose che sappiamo, seppur sommariamente: le coppie fanno sempre meno figli e ormai il numero degli anziani è superiore a quello dei giovani. Ma quali sono le conseguenze immediate di ...

Salario minimo - anche in Italia una retribuzione "proporzionata e sufficiente" per legge? : Potrebbe trovare una maggioranza trasversale il disegno di legge M5s che arriva in Senato prima di Pasqua. I socialisti...

Calcio femminile - le convocate dell’Italia per le amichevoli con Polonia e Irlanda. Torna Martina Rosucci - out Salvai : Incomincia la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Calcio femminile che si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio e l’Italia si sta preparando nel miglior modo possibile con l’obiettivo di essere protagonista durante la rassegna iridata. Le azzurre affronteranno due amichevoli nelle prossime settimane: il 5 aprile se la vedranno con la Polonia a Lublino mentre il 9 aprile incroceranno l’Irlanda a Reggio ...

Italia-Liechtenstein stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma e probabili formazioni : stasera (ore 20.45) si giocherà Italia-Liechtenstein, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri, reduci dal successo per 2-0 contro la Finlandia, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva e partiranno con tutti i favori del pronostico allo Stadio Tardini di Parma: i ragazzi del CT Roberto Mancini hanno trovato grande entusiasmo e non potranno permettersi errori contro la compagine più modesta ...

Italia-Liechtenstein - Mancini : 'I gol arriveranno. CR7 ko in Nazionale? Cose che capitano' : Un impegno da non sottovalutare quello dell' Italia , chiamata a dare seguito contro il Liechtenstein alla bella vittoria ottenuta con la Finlandia nella prima giornata del girone J di qualificazione ...

Conosciamo i nuovi Huawei P30 e P30 Pro : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Doveva arrivare la replica decisa ai recenti Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, e a margine della presentazione dei tanto attesi Huawei P30 e P30 Pro oserei dire che la risposta ci sia stata da parte del colosso cinese. Dopo aver analizzato le principali informazioni per seguire la presentazione in diretta streaming oggi 26 marzo sulle nostre pagine, tocca infatti analizzare questi nuovissimi gioiellini più da vicino, andando ad individuare oggi ...