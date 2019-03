Scherma | Coppa del Mondo 2019 | il ritorno di Rossella Fiamingo e la doppia arma di

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L'Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri a

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33. Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Corea del Sud : Dopo la prova sotto le aspettative nell’individuale, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella gara a squadre e salgono sul terzo gradino del podio a Budapest in Coppa del Mondo. Sulle pedane ungheresi il quartetto formato da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere ha battuto con il punteggio di 45-29 la Germania di Max Hartung, vincitore ieri, Raoul Bonah, Matyas Szabo e Benedikt Wagner. In precedenza l’Italia aveva ...

Scherma – Coppa del mondo di spada : Italia femminile terza nella gara a squadre di Chengdu : Scherma: azzurre terze nella gara a squadre di Coppa del mondo di spada a Chendgu L’Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal ct Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina col punteggio di 31-28 nell’assalto che è valso il terzo ...

Scherma - Coppa del Mondo Chengdu 2019 : le spadiste azzurre tornano sul podio nella gara a squadre : L’Italia torna finalmente sul podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada femminile. Sulle pedane di Chengdu il quartetto formato da Rossella Fiamingo, reduce dal secondo posto di ieri nell’individuale, Mara Navarria, Alice Clerici e Federica Isola ha sconfitto nella finale 3°-4° posto le padrone di casa della Cina con il punteggio di 31-28. Le azzurre pongono così fine ad un digiuno che durava da maggio dello scorso ...

Coppa del Mondo di Scherma paralimpica Giordan conquista il bronzo : Inizia bene per l'Italia la tappa di Pisa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La prima giornata di gara nell'impianto del CUS Pisa, vede gli azzurri festeggiare il terzo posto di ...

Scherma - Bebe Vio colpisce ancora : l'azzurra vince la tappa di Coppa del Mondo a Pisa : La terza giornata di gare, valida per la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica, ha ancora per protagonista la fuoriclasse più amata: Bebe Vio. E' sempre lei,

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Gabriele Cimini sale sul podio a Buenos Aires : Gabriele Cimini sale sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il toscano ha chiuso al secondo posto dopo essere stato sconfitto in finale dal russo Sergey Bida con il punteggio di 15-11. In precedenza Cimini aveva superato sempre per 15-6 sia nei quarti di finale Kazuyasu Mino sia in semifinale l’americano Curtis McDowald, salito sul podio insieme all’ungherese Andras Redli, sconfitto in semifinale ...

Coppa del Mondo Scherma paralimpica - Bebe Vio trionfa a Pisa. È il 21° successo : A far sventolare il tricolore è Bebe Vio che trionfa nella gara di fioretto femminile, categoria B, mettendo in bacheca il 21° successo in Coppa del Mondo della sua carriera. L'urlo del pubblico di ...

