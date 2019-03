Pronostico Romania vs Far Oer | Qualificazioni Euro 2020 | 26-03-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di lunedì 25 marzo 2019), Gruppo F, analisi edi-Isole Far Oer, martedì 26 marzo. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi edella partita-Isole Far Oer, in programma martedì 26 marzo. Nel gruppo F dellead, laospita le Isole Far Oer in una gara che deciderà probabilmente il suo destino. Dopo la sconfitta subita in Svezia la classifica vede i rumeni ultimi a zero punti come gli ospiti, battuti a Malta per 2-1. Entrambe sperano in una grande prestazione per riscattare le proprie sconfitte.Come arrivanoe Isole Far Oer?Laè reduce dalla sconfitta in Svezia per 2-1. L’ultima sconfitta ufficiale risaliva a un anno e mezzo fa, contro il Montenegro. E’ stata l’unica squadra in tutta la Nations League a rimanere imbattuta senza riuscire a qualificarsi per la promozione. ...

ore_il : Pronostico Svezia-Romania Qualificazione Europei 2020 Sabato 23 Marzo -