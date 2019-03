Igor il russo | pm chiede l' ergastolo per il killer di Budrio

È stato chiesto l’ergastolo per Norbert Feher - conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo” : Il pubblico ministero del tribunale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Norbert Feher, l’uomo serbo sospettato di tre omicidi in Spagna e di due in Italia, conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo”, nonostante non si chiami Igor e non sia

Killer di Budrio - il pm chiede l’ergastolo per Igor il Russo per gli omicidi di Fabbri e Verri : Il pm Marco Forte ha chiesto per Igor il Russo, noto anche come il Killer di Budrio, al secolo Norbert Feher, la pena dell'ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri, avvenuto il primo aprile 2017 al bar alla Riccardina di Budrio, e della guardia ambientale volontaria Valerio Verri, ucciso l'8 aprile dello stesso anno.Continua a leggere

Igor il Russo - la fuga in bici dall’Italia alla Spagna : “Da Bologna al Col di Tenda fino ad Andorra. Ci ho messo 32 giorni” : Bologna, Ferrara, Mantova e poi sui monti: Col di Tenda, Col di Lombardia e il santuario di Sant’Anna fino alla Francia e quindi l’arrivo in Spagna passando per il principato di Andorra. Parlando in perfetto italiano, sicuro di sé e senza concedersi emozioni, Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor il Russo, ha descritto in maniera dettagliata durante un’udienza del processo, in videoconferenza dalla Spagna, la sua fuga ...

‘Scomparsi’ - il caso Dome Dama : “Forse vittima di Igor il Russo” : Domenico, in arte Dome Dama, è scomparso da Molinella il 31 marzo 2017, proprio nei giorni in cui in imperversava la caccia a Igor il Russo che a Molinella ha fatto la sua prima vittima, Davide Fabbri. È possibile che Domenico, stella nascente dell'hip hop bolognese, sia un'altra vittima del killer? O è fuggito della sua vita? Se lo chiede Pietro Orlandi nella prima puntata della seconda edizione di 'Scomparsi', in onda martedì 26 febbraio alle ...

L'interrogatorio di "Igor il russo" : "Ho sparato a Ravaglia, perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato, perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo 'sdraiare' tutti e due". Così Norbert Feher, alias Igor il russo, durante l'udienza preliminare a porte chiuse che si è svolta davanti al gup di Bologna, in video collegamento dalla Spagna dove è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Saragozza: le parole che avrebbe pronunciato il ...

