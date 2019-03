Cesare Battisti ha confessato i quattro omicidi

Cesare Battisti ha ammesso i 4 omicidi per cui è stato condannato. «Chiedo scusa alle vittime» : Cesare Battisti ha ammesso i suoi crimini davanti al pm: L'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm...

Cesare Battisti ammette al pm i 4 omicidi per cui è stato condannato : “Guerra giusta ma ora chiedo scusa alle vittime” : Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, arrestato a gennaio in Bolivia dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato. La notizia è stata resa nota dal procuratore capo di Milano, Francesco Greco. Battisti, parlando con i magistrati, ha aggiunto: “E’ stata una guerra giusta, ma ora ...

Cesare Battisti ammette responsabilità in 4 omicidi - 3 gambizzazioni e molte rapine : Cesare Battisti è stato interrogato nel fine settimana dal pm Alberto Nobili, titolare del pool antiterrorismo della Procura di Milano, e "ha ammesso tutti gli addebiti" e le sue responsabilità "in quattro omicidi" e tre ferimento di tre persone che sono state ferite alle gambe e in moltissime rapine fatte dai Pac negli anni 70. Lo ha detto il procuratore di Milano Francesco Greco in una conferenza stampa.

Cesare Battisti ammette 4 omicidi : la confessione davanti al pm di Milano : Cesare Battisti, interrogato in carcere dal pm di Milano Alberto Nobili, avrebbe ammesso di avere commesso i quattro omicidi che gli sono stati imputati. L'ammissione "fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni, rende onore alle forze dell'ordine e alla magistratura di Milano e fa chiarezza su un gruppo, i Pac, che ha agito dalla fine degli anni '70 in modo efferato", così il procuratore Francesco Greco.Continua a leggere

Cesare Battisti davanti ai giudici. Comincia la battaglia legale dell'ex terrorista : «L'ergastolo non è applicabile» : Cesare Battisti ha raccontato che era in Bolivia per «un progetto di scrittura di un libro», quando è stato intercettato dall'Interpol ed è stato riportato in Italia: deve scontare una sentenza di ...

Cesare Battisti davanti alle toghe : "Arrestato senza prove - ero in Brasile per lavoro" : Desterà polemiche il primo verbale di Cesare Battisti davanti al magistrato di Sorveglianza di Cagliari che lo ha ascoltato in vista dell'incidente di esecuzione della sua istanza di commutazione della pena all'ergastolo in 30 anni. L'ex terrorista dei Pac, condannato per almeno 4 omicidi avvenuti n

Cesare Battisti : “Ero in Bolivia per un progetto su un libro. Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prove” : Ha spiegato di essere andato in Bolivia a dicembre 2018 “per incontrare dei colleghi per il progetto di un libro”. E sulle modalità della sua consegna alle autorità italiane ha aggiunto di non avere mai ricevuto “spiegazioni”. Cesare Battisti, l’ex terrorista arrestato il 12 gennaio a Santa Cruz, Bolivia, dopo decenni di latitanza ha parlato per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, in ...

