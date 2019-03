Il 31 marzo arriva l’ora legale e potrebbe essere l’ultima volta

Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 il 23 marzo - poi arriva The Rookie e cambia la programmazione : Ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Stasera, sabato 23 marzo, la serie targata CBS saluta i fan con un doppio episodio, seguito da replica, per poi tornare in estate (o in autunno) con la seconda parte della decima stagione. Come vi avevamo riportato, a partire dal 30 marzo, la programmazione di Rai2 cambia: Sam, Callen e il resto della squadra cedono il posto a Nathan Fillion col nuovo show The Rookie, che occuperà lo slot del ...

SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION arriva su PS4 il 29 marzo : NIS America è felice di annunciare che SNK 40TH ANNIVERSARY COLLECTION sarà disponibile in Italia su PlayStation 4, il 29 Marzo 2019! Questa raccolta include 32 giochi classici degli anni ’80, pubblicati prima di Neo Geo, e reintroduce e aggiorna questi titoli per l’era moderna. chrome9/1/2018 , 9:31:36 PMChrome Legacy WindowPAX3 – Twitch – Google Chrome Il 2018 ha segnato il 40° anniversario del ...

marzo 2019 - è arrivata la Primavera : arrivederci Ora Solare - torna l’Ora Legale. Ecco quando cambia l’orario : La Primavera astronomica è iniziata e si avvicina anche il momento dell’entrata in vigore dell’Ora Legale che quest’anno scatterà nella notte tra Sabato 30 Marzo 2019 e Domenica 31 Marzo 2019. Dovremo spostare le lancette un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un’ora in meno. Ora Solare e Legale: perché si spostano le lancette? Obiettivo del cambio di lancette è il risparmio energetico ...

Il Paradiso delle Signore 21 marzo 2019 : Una misteriosa cliente arriva al Paradiso : Una nuova cliente arriva al Paradiso e prende subito in simpatia Tina. Le due donne hanno qualcosa in comune.

Perché la primavera arriva il 20 e non il 21 marzo : Roma, 20 mar., askanews, - Alle 22.58 di oggi in Italia potremo dire che la primavera è iniziata e a salutarla, a distanza di pochissime ore, ci sarà una Superluna, una luna al massimo della pienezza ...

B Heroes - la docu-serie sulle startup arriva su SkyUno dal 25 marzo : Un viaggio nel mondo dell’innovazione per raccontare le nuove imprese e la passione che guida gli imprenditori nel nostro Paese. E' questo B Heroes, la docu-serie sul mondo dell’innovazione e delle startup che racconta, in un viaggio lungo 15 puntate, le storie, i sogni e le aspirazioni delle migliori startup italiane. Al via il 25 marzo, su SkyUno, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.50: le telecamere seguiranno le 20 startup ...

Equinozio di primavera 2019/ Oggi 20 marzo : perché non il 21 - e arriva la Superluna - : Equinozio di primavera 2019, perché cade Oggi 20 marzo e non il 21, l'origine del nome. Ma preparatevi anche per l'arrivo della Superluna...

Il 21 marzo arriva il terzo "Tiramisù Day" : È sicuramente uno dei dolci più amati in tutto il mondo. E sicuramente il più ordinato, almeno in Italia, per il secondo anno consecutivo. In occasione della terza edizione del ' Tiramisù Day ' in programma giovedì 21 marzo , Just Eat , l'app leader ...

Il 20 marzo arriva la Superluna di Primavera : cade sulla soglia dell’Equinozio 2019 : arriva una nuova Superluna: il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in concomitanza con l’Equinozio di Primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal plenilunio ...

Arrivano le giornate più lunghe. Quest'anno la Primavera inizia il 20 marzo e l'ora legale entrerà il 31 marzo : Quest'anno l' Equinozio di Primavera avverrà alle ore 22:58 del 20 marzo. La Primavera, quindi, inizierà un giorno prima rispetto agli anni passati. Per tornare ad avere l'Equinozio di Primavera il 21 ...

Il grande caldo a marzo? Senza precedenti : cosa è già arrivato in tavola - inquietante : La primavera è finta, le primizie sono vere. E così sulle tavole di un italiano su tre sono arrivate frutta e verdura che invece avremmo dovuto iniziare ad assaporare più o meno fra un mese. I catastrofisti dicono che sia per l' effetto dei cambiamenti climatici dovuti alla poca sensibilità dell' uo

Sta arrivando l’aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S9 : selfie ai livelli del Galaxy S10 : Sono notizie davvero interessanti quelle che stiamo ricavando in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Plus. A distanza di pochissimi giorni dalla svolta che è stata assicurata ai modelli brandizzati TIM, per i quali è stata finalmente assicurata la Dark Mode come avrete notato dal nostro articolo dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo è già tempo di rivolgere lo sguardo in avanti. In Germania, ...

La magia di Dumbo arriva al cinema : dal 28 marzo nelle sale italiane : Dumbo è tra i capolavori Disney più amati e famosi di sempre. La celebre storia dell'elefantino dalle grandi orecchie che impara a volare approderà al cinema in una nuova versione. A partire dal 29 marzo in tutto il modo verrà proiettato il live action di Dumbo. In Italia, i fan della Disney, saranno maggiormente fortunati poiché l'uscita nelle sale sarà anticipata a giovedì 28 marzo. Il film promette grandi sorprese e tante emozioni, grazie a ...

Branko di marzo : Toro c'è da ballare - Acquario l'amore arriva al tramonto : Attenti nel fare sport il 28 e il 29! Toro Si verifica proprio in questo mese, esattamente mercoledì 6, il più importante evento astrale del 2019: il definitivo trasloco di Urano nel vostro segno. Di ...