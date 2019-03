Egitto | il marito non mette ' like' alle foto di Facebook | lei chiede il divorzio

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Una storia che ha davvero dell'assurdo ma, purtroppo, nell'era moderna dominata dai social network, dalla tecnologia e dalla costante e continua connettività con tutto e con tutti, accade anche questo. La bizzarra vicenda arriva dalla città di Alessandria d', dove una giovane moglie ha deciso dire la separazione dal proprio coniuge per un motivo a dir poco discutibile: l'uomo, secondo quanto sostenuto dalla donna, sarebbe "reo" di non aver mai cliccato "mi piace"grafie postate dalla consorte sul diario personale del noto social networkIl racconto dei fatti Protagonista della vicenda è una donna egiziana di trent'anni, Noha, che - come riportato dall'edizione online del quotidiano "Il Messaggero" - si è rivolta al tribunale di Alessandria d'con le seguenti motivazioni: "Mionon mi segue sue nonai miei post". E così ...

Scemifreddi : #Egitto, chiede il divorzio perché il marito non le mette i #like su #Facebook! È proprio il caso di dire che chi s… - fraspa1976 : Egitto: chiede il divorzio perché il marito non le mette i like ai post che pubblica su Facebook. Stavo facendo la… - NapoliSport1926 : Divorzio social :D -