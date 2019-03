Mostra fotografica - Pasolini

Roberto Polillo inaugura una nuova Mostra fotografica personale a Palazzo Velli : Dal passato al futuro, dall’analogico al digitale, un autore che ha saputo interpretare il cambiamento attraverso la passione per la musica, l’arte e i viaggi. Dall’8 al 28 marzo, all’interno del calendario di MFR19 – Mese della Fotografia di Roma 2019, le suggestive sale di Palazzo Velli ospiteranno la mostra personale del fotografo Roberto Polillo . Una location d’eccezione nel cuore del Rione Trastevere, una dimora storica del ...

La Mostra fotografica di Carlo RICCARDI – ITALIA AL VOTO – Quando il web era la strada : Il 6 marzo 2019 alle 18.00 sarà inaugurata la mostra ITALIA al VOTO | Quando il web era la strada , con le foto di Carlo RICCARDI , a cura di Maurizio RICCARDI , Giovanni Currado e Flavia Scalambretti, presso la Biblioteca Goffredo Mameli in Via del Pigneto, 22 a Roma. L’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma, nell’ambito della manifestazione Mese della Fotografia di Roma (MFR19), ha concesso questa importante sede, all’interno della quale ...

Ragusa - 'Voci di donne' : una Mostra fotografica di Giuseppe Leone : E in questa visione accomuna Sofia Loren che alza il David di Donatello a Taormina e la ragazza acqua e sapone che guarda il mondo da una porta-finestra di Noto. Come pure la giovane che tesse la ...

Alla Teuliè la Mostra fotografica sulla guerra 'Storming the Skies' : Milano, 24 febbraio 2019 - "Storming the Skies" è il titolo della mostra fotografica , realizzata e donata Alla Forza Armata dal Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con l'ufficio storico ...